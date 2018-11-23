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Bakan Albayrak'ı kahkahaya boğan şarkı

Gaziantep’teki gezisi sırasında bir esnafın Gaziantep yöresine ait şarkıyı bakana uyarlayarak söylemesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a kahkaha attırdı.

Gaziantep'teki gezisi sırasında bir esnafın Gaziantep yöresine ait şarkıyı bakana uyarlayarak söylemesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a kahkaha attırdı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi programa katılmak için Gaziantep'e geldi. Türkiye 2023 Projeksiyonu Programı kapsamında Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle buluşan bakanlar, daha sonra cuma namazını Alaüddevle Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tatlı dağıtımına katılan bakanlar, vatandaşlara kendi elleriyle tatlı dağıttı.


İki bakan daha sonra tarihi bakırcılar çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf gezisi esnasında bir esnafın Gaziantep yöresine ait ‘Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin' adlı şarkıyı Bakan Berat Albayrak'a uyarlayarak okuması bakan Albayrak'ı kahkahaya boğdu. İki bakan daha sonra iş adamlarıyla yapılacak toplantı için Gaziantep İhracatçılar Birliği'ne (GAİB) geçti.

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