Bakan Bozdağ: ''İslahiye'deki adalet hizmetlerinde sorun yok''

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde inceleme yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''İslahiye'deki adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sorun yoktur' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağı ilçesinde bulunan kriz ve koordinasyon merkezinde yürütülen çalışmalar ve ilçedeki adalet sisteminin işleyişi hakkında bilgi alan Bozdağ, daha sonra depremzedelerin kaldığı çadırlarda inceleme yaptı. Bakan Bozdağ, Nurdağı'nın ardından İslahiye ilçesine geçti. İslahiye Kriz ve Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapan Bakan Bozdağ, ilçede yürütülen çalışmalar ve adalet sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, çıkışta yaptığı açıklamada İslahiye ilçesindeki adalet hizmetlerinin işleyişinde bir sorun olmadığını belirterek, ''Deprem felaketinden sonra enkazların kaldırılması, enkazların altından insanlarımızın sağ salim kurtarılması için hummalı bir çalışma yürütüldü ve bu süreç tamamlandı. Şu an enkaz sonrası çalışmalar yürütülmekte. İslahiye'de de Bursa Valimizin koordinasyonunda başarılı bir koordinasyon faaliyeti yürütüldüğünü yerinde gördüm. Buradaki çalışmaların bir düzen, intizam, vatandaşlarımızın beklenti ve istekleri dikkate alınarak yürütüldüğünü, barınma ve diğer sorunların çözüldüğünü gördük. Onun için de koordinasyon gerçekleştiren kıymetli valimize, aynı şekilde Gaziantep valimize ve bu birimde görev yapan her arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de İslahiyeli vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak adımlar atılacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 1 yıl içerisinde İslahiye'de konutların oluşturulması, vatandaşlarımızın daha güvenilir konutlara geçmesi sağlanacaktır. Yeni bir İslahiye, yeni bir umut, yeni bir dönem, burada inşallah yapılacak çalışmalarla başlayacaktır. Bunun için de zaman ve sabra ihtiyaç olduğu açıktır. İslahiyeli kardeşlerimle hükümetimize bu zamanı tanıyacaklarına inanıyorum. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İslahiye'de adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sorun ve sıkıntı söz konusu değildir. Felaketin yaşandığı andan itibaren de adliye hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir. Bundan sonra da yerine getirilmeye devam edecektir'' diye konuştu.

Bozdağ, bölgedeki adliye binaları hakkında da detaylı bilgi aldı.