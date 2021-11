Bakan Derya Yanık'tan Gaziantep'e övgü ve hizmet vurgusu

Bakan Yanık, Gaziantep'in ülke ekonomisine, sosyal hayata ve siyasete önemli katkılarda bulunan bir şehir olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Yanık, teşkilat çalışmalarına dair bilgiler aldı. Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, AK Parti Teşkilat üyeleri ve protokol üyeleri katıldı. Programın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Gaziantep'in ülke ekonomisine, sosyal hayata ve siyasete önemli katkılarda bulunan bir şehir olduğunu ve kent yöneticileri tarafından dile getirilen “Gaziantep Modeli”nin örnek alınması gereken ve yayılması gereken bir anlayış olduğunu söyledi.

“Gaziantep modeli yaymamız gereken bir anlayış”

Gaziantep ziyaretinin ardından değerlendirme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Bakan Yanık, kent yöneticileri tarafından sıkça dile getirilen Gaziantep Modeli anlayışının yayılması ve tüm şehirlerde modellenmesi gerektiğini söyleyerek, “Burada olmaktan ne kadar mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gaziantep bizim bölgesel anlamda çok kıymet verdiğimiz çok değerli bir şehrimiz. Gazi unvanını şehitlerinin kanıyla hak ederek elde etmiş bir şehrimiz. Hamdolsun o gaziliğin ruhuna yakışır bir biçimde bugün de Türkiye'miz içerisinde hem siyasette, hem sosyal hayatta, ekonomik anlamdaki katkılarıyla öneminden hiçbir şey kaybetmeyen bir ilimiz. Gaziantep modeli, o gazilik ruhunu da bence içinde taşıyan oradan ilham alarak birliğin, beraberliğin, beraber hareket etmenin, memleketin ortak faydasına farklılıkları bir kenara bırakmak modellememiz ve yaymamız gereken bir anlayış. 84 milyon gerçekten bir cennet parçasının üzerinde yaşıyoruz. Belediye Başkanımız gün içerisinde 'sabah gelip akşam gidiyorsunuz ama bir kültür gezisi yapmamız lazım' dedi. Elhamdülillah memleketimizin her yerinde, her noktasında çok güzel yerler var. Çok kıymetli güzelliklerimiz var. Bunların her birine sahip çıkmak gerek kendimize gerek dünyaya anlatmak hepimizin boyunun borcudur" dedi.

"Milletimize hizmetlerimizi götürmeye, yaymaya devam ediyoruz"

Bakanlık olarak vatandaşa hizmet için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini belirten Bakan Yanık, "Biz bakanlık anlamında görev ve sorumlulukları anlamında milletimize hizmet etmeye, Gaziantep'imize ve geriye kalan 80 ilimize hizmetlerimiz götürmeye, yaymaya çalışıyoruz. Bundan sonra da el birliğiyle hepimiz bütün kurum ve kuruluşlarımız, paydaşlarımız, STK'larımızla hepsiyle beraber bu hizmetleri inşallah sürdüreceğiz. Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bizi hep güzelliklerde buluştursun. Bu duygularla Gaziantep'ten ayrılıyor olacağız” diye konuştu.