Bakan Ersoy, Gaziantep Peynir Müzesi'nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki gastronomi mirasını geleceğe taşımak ve uluslararası arenada tanıtmak için yapılan Udma Peynir Müzesi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, açılış sonrası esnaf ziyareti yaparak bakır dövdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde 4'üncüsünü düzenlediği GastroAntep festivali çerçevesinde kentin yöresel tatlarını yaşatmak adına inşasını tamamlanan Udma Peynir Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, ilk Türkçe sözlük niteliği taşıyan Dîvânu Lugâti't-Türk'te peynirin ilk defa ‘udma' kelimesiyle kullanıldığını belirterek, “Biz, peynirin uyutulmasında udmayı söyledik. Şimdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile peynirin uyanışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise açılışı yapılan müzenin bulunduğu Eski Hamam'ın doğup büyüdüğü yer olduğunu hatırlatarak, “Biz şimdiye kadar başkalarının peynirlerinin hikayesini dinledik. En güzel peynir Anadolu'da olmasına rağmen bir türlü dünyaya pazarlayamadık. Bugün, ‘Peynir nasıl yapılır, peynir nasıl çeşitlendirilir, peynir nasıl tanıtılır' sorularına cevap aramak için buradayız. Bu müzenin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, açılıştaki protokol üyelerimize geldikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, esnaf ziyareti yaparak bakır dövdü

Açılış programının ardından müzeyi gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, esnaf ziyaretleri yaptı. Bakan Ersoy, ziyaretler sırasında yöresel Antep peynirinin tadına baktı. Ersoy, daha sonrasında ise tarihi Tahmis Kahvesi'nde yöresel ezgiler eşliğinde menengiç kahvesi içti, ardından bakırcılar çarşısını gezdi. Bakan Ersoy, bakırcılar çarşısında bakır döverek şekil vermeye çalıştı.