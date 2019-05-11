Bakan Gül, Gaziantep'te AK Partililerle iftarda bir araya geldi

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Teşkilatı tarafından organize edilen iftara katıldı. İftar programında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Gül iftar öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ve Gaziantep'te önemli bir seçim zaferi elde ettiklerini belirterek, "AK Parti olarak bir seçimden daha başarıyla çıktık. Gaziantep'te de bütün seçmenlerimizin verdiği destekle güzel bir sonuç aldık. Ben bütün Gaziantep'e verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Bu başarının oluşmasında emeği olan teşkilatımızın tüm unsurlarına Allah razı olsun diyorum. Önemli bir seçim zaferi elde ettik. Bu işi buraya taşıyan bize Bayburtlu Yusuf gibi bu ülke için kalbi çarpan, Bayburtlu Yusuflar gibi niceleri sayesinde biz buraya geldik. İşte buradaki kalabalıkta da Bayburtlu Yusuf'lar vardır" dedi.

"Milletin yanında olmaya devam edeceğiz"

AK Parti'nin milletle kol kola hareket etme gayretine devam edeceğini söyleyen Bakan Gül, "Milletle kol kola yola devam edeceğiz. Hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmayacağız. Hiçbir zaman millete tepeden bakmayacağız. Eğer milletle ortak duygudan uzaklaşırsak bu bizim için en büyük yenilgi olur. Seçimler kazanılır kaybedilir ama milletin gönlünü kaybedersek, milletin sevgisini kaybedersek işte onu kazanmak asla kolay olmaz. O yüzden milletin sorunlarını duyup bunları çözmek için gece gündüz çalışacağız. Bunları yaptıkça inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürürüz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ramazan ayına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bakan Gül, "Bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır" şeklinde konuştu.

Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Başı rahmet, ortası bereket ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek bir aydayız. Yüce Mevlam bu ayın bereketini hepimize tadıyla yaşamayı nasip etsin. Yüce Mevlama bizi bu kardeşlik sofrasında buluşturduğu için hamd ediyorum. 31 Mart seçim sonuçları için, bizi bir araya getirdiği için yüce Mevlama hamd ediyorum" diye konuştu.