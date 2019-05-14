Bakan Gül, Mecidiye Han'ı inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel ve Gaziantep Valisi Davut Gül'e Mecidiye Han'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çok Güzel Bir Mekan Olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mecidiye Han'ın Gaziantep'in önemli bir kültür mirası olduğunu belirterek, “Gaziantep'imizin tarihi ve kültür mirasını gün yüzüne çıkarmak için yapılan çalışmalar şehrimiz için önemli bir kazançtır. Gaziantep'in en eski hanlarından birisi olan Mecidiye Han'daki çalışmaları görme fırsatımız oldu. Burası Sahaflar Çarşı olduğunda çok güzel etkinlikler yapılacak, turistlerinde uğrak mekânı olacaktır” dedi.

Mecidiye Han'ın Tarihi

Hakkında yazılı bir kaynak olmadığı için sözlü kaynaklardan yıllardır aktarılan bilgilere göre 1725 yılında yapılmış olan Mecidiye Han'ı ilk olarak Sultan Abdülmecid zamanında (1829-1861) bir restorasyon süreci geçirmiş. Eski kayıtlarda Han-ı Cedid ve Koca Nakıp Hanı olarak da adlandırılan Mecidiye Hanı, Osmanlı mimarileri içerisinde tek avlulu, 2 katlı hanlar grubuna girmesi münasebetiyle Gaziantep'in en güzel hanlarından biri olarak görülüyor. Kültürel olarak da önemli bir mekan olan ve bir dönem ilgisizlikten kaderine terk edilen, hatta otopark olarak da kullanıldığı için büyük tahribata uğrayan tarihi yapı, restorasyonu tamamlandıktan sonra Gaziantep halkına ve şehre gelecek turistlere hizmet vermeye başlayacak.