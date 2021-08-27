İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi

Bir dizi program için Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, taksicileri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, taksicileri ziyaret ederek sorunları dinledi.


Çocuk Adalet Merkezi protokolü ve Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı için açılışı için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Adliye Sarayı yakınlarında yer alan Adalet Taksi Durağını ziyaret ederek çay içip taksicilerin sorunlarını dinledi. Bakan Gül, taksicilerin ilettiği sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.