Bakan Gül ve Vali Gül'den Mecidiye han'a tam not

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek Gaziantep turizmine kazandırılan Mecidiye Han'ı gezerek incelemelerde bulundular.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yoğun çalışmaları sonrasında harabe haldeyken restore edilen ve sahafcılar çarşısı olarak kullanılacak olan Mecidiye Han'da yapılan çalışmaları farklı günlerde inceleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Valisi Davut Gül, handaki başarılı çalışmalara tam not verdiler.

Gaziantep için bir değer

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mecidiye Han'ın Gaziantep'in önemli bir kültür mirası olduğunu belirterek, "Gaziantep'imizin tarihi ve kültür mirasını gün yüzüne çıkarmak için yapılan çalışmalar şehrimiz için önemli bir kazançtır. Burası Sahaflar Çarşı olduğunda çok güzel etkinlikler yapılacak, turistlerinde uğrak mekanı olacaktır" dedi.

“Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum”

Gaziantep Valisi Davut Gül, Mecidiye Han'ın Gaziantep için önemli bir kazanç olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Mecidiye Han'ın son halini gördük. Burası tamamlanmak üzere. Şehrimizdeki Kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılacağı, sahaflar ve kütüphanelerle ilgili ihtiyaca cevap verecek güzel bir mekan haline geldi. Tarihi bir mekan yeniden Gaziantep'e kazandırılırken, burada kültür ve söyleşi ile ilgili işletmeler olacak. İnanıyorum ki burası faaliyete geçtiğinde birçok şehrin örnek alarak uygulayabileceği bir eser olacak. Bu tarihi hanı gençlerin ve hanım efendilerin özellikle görmesi gerektiğine inanıyorum ve tavsiye ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.