Bakan Gül: “Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor”

Gaziantep'te bir ambalaj fabrikasının açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yapılan yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor” dedi.

Bir dizi temas ve açılış nedeniyle Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj tesisinin açılışını yaptı. Açılış töreni öncesinde konuşan Bakan Gül, yeni yatırımların önemine vurgu yaparak devletin her anlamda vatandaşın destekçisi olduğunu söyledi. Yatırımların ülkedeki huzur ve güven ortamına işaret ettiğini belirten Gül, “Bu yatırımlar Türkiye'de güvenliğin, huzurun olduğunu ifade ediyor. Bu ülkede taş üstene taş koyan kim olursa olsun biz hükumet olarak, yerel yönetimler olarak onların yanındayız. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz 82 milyon olarak bir aileyiz. Devlet her şekilde vatandaşının yanındadır. Akşam evine hırsız girdiğinde de, dolandırıldığında da ya da bir fabrika açılışında da devlet vatandaşının yanındadır. Biz her zaman sizin asayişiniz, güvenliğiniz, emniyetiniz ve adaletiniz noktasında bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.