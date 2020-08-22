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Bakan Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Kaplan’ın oturduğu apartmanın 4.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Memleketi Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in acılı ailesini ziyaret etti. Baba Bülent Delen'e taziyelerini ileten Bakan Gül, Delen için Fatiha okudu.

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