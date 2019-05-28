Bakan Gül'den Gazişehir Gaziantep'e başarı dileği

Lig'de final oynayacak olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarılar diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, STK temsilcileri, iş adamları ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, Gaziantep'in daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadığını belirterek, perşembe günü Hatayspor ile oynanacak olan final maçında Gazişehir Gaziantep'e başarılar diledi.

Bakan Gül, Gazişehir Gaziantep'e başarılar dileyerek, "Gazişehir Gaziantep takımı perşembe günü final oynayacak. İnşallah hayırlı bir haberle gelir. Gaziantep şehri daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadı. Bu şehir, Süper Lig'i hakkediyor" diye konuştu.