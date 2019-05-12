Bakan Gül'den Tahmazoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

kez zaferle çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üçüncü kez Şahinbey Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve seçimlerden oyunu arttırarak zaferle çıkan Tahmazoğlu'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başar diledi. Hayırlı olsun ziyaretine Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve beraberindeki heyet de katıldı.

"Gaziantep'ten büyük destek gördük"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül seçimlerde Gaziantep'ten büyük destek gördüklerini belirterek, "Gaziantepli tüm seçmenlerimize 31 Mart'ta göstermiş oldukları teveccühleri için teşekkür ediyorum. AK Parti olarak Gaziantep'ten çok büyük bir destek gördük. Bu desteğin karşılığını vermek için gece gündüz demeden belediye başkanlarımız tüm kadrolarımız çalışmaktadır. Gaziantep'e minnettarız. Ben oy veren, destek olan veya oy vermeyen, Gaziantep'in büyümesi için destekleri olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Milletimizin hizmetkarıyız"

Tahmazoğlu ise Gaziantep halkının üçüncü defa kendisini seçerek omuzlarına önemli sorumluluklar verdiğini belirterek, "Öncelikle ziyaretlerinden dolayı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e, Gaziantep AK Parti Milletvekillerimiz Ahmet Uzer'e, Mehmet Sait Kirazoğlu'na ve Müslüm Yüksel'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'ye, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke'ye teşekkür ediyorum. Yeni dönemde mevcut projelerimizin çıtasını yükselterek, ayrıca gönül belediyeciliği ile vatandaşımız için daha iyisini nasıl yapabilirizin çalışmalarını yapacağız” diye konuştu.