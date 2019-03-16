Bakan Gül'den Yeni Zelanda olayına sert tepki

Gaziantep'te Memur-Sen İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya tepki göstererek, batı dünyasının iki yüzlü bir tavır sergilediğini vurguladı. Bakan Gül buradaki konuşmasında, "İslam karşıtlığının bu noktaya gelmesinde özellikle batının sert dili önemli bir etkendir" dedi.

Gaziantep'te bir dizi ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gül'e AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin ve Müslüm Yüksel ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da eşlik etti. Bakan Gül ve beraberindeki heyeti Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök karşıladı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'da yaşanan camii saldırısını nefretle kınarken, batının iki yüzlü bir tavır sergilemesine sert tepki gösterdi. Bakan Gül, "Bildiğiniz gibi Yeni Zelanda'da camilerimize bir terör saldırısı gerçekleşti. Terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Büyük bir üzüntü yaşıyorum. Terör saldırısı elbette bütün İslam alemine, bütün insanlık alemine yapılmış bir saldırıdır. İslam karşıtlığının bu noktaya gelmesinde özellikle batı medyasının ve batılı siyasetçilerin kullandıkları dil, ortaya koydukları, sergiledikleri yaklaşım ve tutum çok belirleyici olmuştur" şeklinde konuştu.

"İslam'a ve Türkiye'ye karşı bilinçli bir saldırı yapılmaktadır"

İslam alemine ve Türkiye'ye karşı sistematik bir saldırının başladığına vurgu yapan Bakan Gül, "Sistemik bir şekilde İslam'a ve Türkiye'ye karşı saldırı esasen çok bilinçli ve sistemli bir şekilde yapılmaktadır. Bizim yaklaşımımıza göre terörün dini yoktur. Terörün dini olmaz, dinin de terör olmaz. Bu saldırılar camilere olduğu gibi kiliselere sinagoglara da yapılsa, nereye olursa olsun hiçbir mabede yapılan saldırıyı asla tasvip etmeyiz. Fiili yapan Müslüman olunca İslam terörü deniyor ama aksi olunca ses çıkmıyor. Bu durum bu tür hadiselere ortam hazırlıyor. Bizim anlayışımızda terörün dini, milliyeti olmaz. İyi terör, kötü terör olmaz. Terör terördür. Bugün hala bu olay karşısında sessiz kalan, olayı bir terör olayı olarak bir nitelendirmeyen, olaya karşı tepkisini ortaya koymayanlar bu tür saldırıların besleyicileridir. Ben Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimize, şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim siyasetimizin özü birilerinin bir yerlere gelmesi değil, ülkemizin daha iyi yerlere gelmesidir"

Buradaki konuşmasında 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Gül, "Bizim siyasetimizin özünde birilerinin bir yerlere gelmesi değil, ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi esastır. Bu bizim temel felsefemiz ve yaklaşımımızdır. Bu seçimle birlikte artık Türkiye kalıcı bir döneme adım atacaktır. Biz 24 Haziran'da hükumet seçimini yaptık ve önümüzdeki beş yıl böyle bir seçim yok. Şimdi belediye seçimlerinde de belediye başkanlarını seçeceğiz ve dört buçuk yıl seçim olmayacak. Geçim dönemi başlayacak. Bu yüzden bizim ümidimiz, dileğimiz özgürlüklerin korunması, ekmeğimizin büyümesi, huzurumuzun artması için hükumette olduğu gibi yerel yönetimlerde de uyumlu çalışacak, Cumhur İttifakı'yla beraber yola devam edilmesi, daha iyi hizmetlerin şehrimize ve ülkemize verilmesi için çok önemlidir" diye konuştu.

Bakan Gül, konuşmasının ardından Memur-Sen üyelerinin sorularını cevapladıktan sonra Kamu-Sen Gaziantep İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.