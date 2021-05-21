Bakan Kasapoğlu bisiklet dağıtım törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin 10 bin bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporuna desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Kasapoğlu, "Sporu tabana yaymak, her insanımızı, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, herkesi sporla buluşturmak en büyük idealimiz, en büyük amacımız. Ülke olarak bisiklette de büyük adımları hep beraber atıyoruz. Dünyanın Cumhurbaşkanı himayesindeki tek bisiklet maratonunu Türkiye gerçekleştiriyor. Bu sene 56.'sını gerçekleştirdik. Bisiklete verdiğimiz önem hem bakanlık olarak hem de yerel yönetimlerimizde her geçen gün artıyor. Türkiye'nin en büyük hayallerinden olan bir projeyi Konya'da, Türkiye'nin ilk olimpik velodromunu inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelini attık, temmuz, ağustos gibi de tamamlayacağız. Böylece yeni bisiklet sporcularımızı hem yetiştirdiğimiz gibi bisiklet turizminde de en ideal destinasyonlardan biri Türkiye olacak" şeklinde konuştu.

“Toplam 20 bin bisiklet dağıtıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise toplamda 20 bin bisiklet dağıttıklarını vurgulayarak, "Gaziantep'imize 33 tane yeni tesisi kazandıran bakanlığımıza teşekkür ederim. Daha önce 6 tane takdir belgesi alan öğrencilerimize 10 bin tane bisiklet dağıtımı yapmıştık. Bugün de başarılı öğrencilerimize 10 bin daha bisiklet dağıtıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakan Kasapoğlu'na yoğun programına rağmen Gaziantep'e geldiği için teşekkür ederken, Şahinbey Belediyesi'ne de yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.