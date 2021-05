Bakan Kasapoğlu: “Pandemide dijital bağımlılık arttı”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Çalıştayı'na katıldı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, pandeminin etkisi olan dijital bağımlılık ve mücadelesine değindi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi açılışı için Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde kentte düzenlenen ‘Gençlik ve Spor Çalıştayı'na da katıldı. Bakan Kasapoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmasında, “Bağımlılıklar, özellikle dijital alandaki bağımlılıklar, bu pandemide çok ciddi anlamda arttı. Pandemi sonrası süreç, pandeminin henüz hissetmediğimiz pek çok dezavantajlı yönü de var. Bunların mücadelesi yine bizleri bekliyor” dedi.

“Tesislerimizin dünyada eşi benzeri yok”

Sporun tabana yayılmasının önemli bir olgu olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, 81 ilde yaptıkları tesislerin dünyada bir eşi benzeri olmadığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, “Spor ülkesi olmak için sporun tabana yayılması çok anlamlı bir misyon ve bu noktada mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bunu ister durum tespiti olarak algılayalım, isterse bir hedef koyma olarak algılayalım ama sporun tabaya yayılması için bu bilinci arttırmaya yönelik çalışmaları daha çok güçlendirmemiz lazım. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla engelli, engelsiz herkesi spora teşvik etmemiz lazım. Bunun için de yeni modelleri sürekli güncellememiz lazım. Son yıllarda yeni modeller ortaya koyduk bakanlık olarak. Bunlarla yetinmeyeceğiz onun için bu çalıştay çok önemli, spor dostu şehir anlayışı, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bu felsefeyi daha da güçlendirmek zarureti var. Mükemmel bir tesis altyapımız var ama inanın 81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada bir eşi benzeri yok. Bu kadar kısa bir zamanda 19 yıllık süreçten Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, spora ve sporcuya değer veren anlayışıyla bir devrimi gerçekleştirildik. Bunun bir sonrası sporun tabana yayılması ve elit sporcu havuzundaki artış yani sporda başarı. Sporu tabana yaymadığımız sürece sürdürülebilir başarı elde etmemiz zor” ifadelerini kullandı.

“Spor birkaç branştan ibaret değildir”

Sporda her branşa dokunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Spor birkaç branştan ibaret değildir ve şükürler olsun her branşa dokunuyoruz. Bisiklet, yüzme, tenis, jimnastik, atletizm, satranç... Her biri bizim ilgi alanımızda, her birinin faaliyetlerine koşa koşa gidiyoruz ve her birine destek vermek adına tüm gayretimizi gösteriyoruz. Sporu tüm branşlarıyla toplumun tümüne herkese hitap eder bir olgu olarak, bir imkan olarak görüyoruz. Bu noktada bakanlık olarak her zaman yanınızda olacağız, sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayız” şeklinde konuştu.

“Pandemide dijital bağımlılık ciddi olarak arttı”

Bağımlılıklarla mücadelede sporun öneminin ve katkısının büyük olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, pandemi sonrasını işaret ederek sporun her branşını kullanacaklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, “Dijital alandaki bağımlılıklar, bu pandemide çok ciddi anlamda arttı, pandemi sonrası süreç, pandeminin henüz hissetmediğimiz pek çok dezavantajlı yönü de var. Bunların mücadelesi yine bizleri bekliyor, pandemi sonrası sürece hazırlıklı olmamız lazım sporu bu anlamda iyi bir imkan olarak değerlendirilmesine inanıyorum ve bu süreçte 81 vilayetimiz yanında olacağız. Bağımlılık her geçen gün yeni bir şekilde karşımıza çakıyor maalesef kötülük iyilikle olan mücadelesini devam ettiriyor ama biz iyiliği, hayrı güçlendirme adına yeni metotlar geliştirmek zorundayız. Bağımlılığa karşı sporun her branşını kullanacağız” diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalıştayda yaptığı konuşmada kentte yapılan spor yatırımları ve çalışmalar hakkında sunum yaptı. Çalıştay konuşmaların ardından basına kapalı şekilde devam etti.