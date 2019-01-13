Bakan Kasapoğlu'ndan Şahinbey'in hizmetlerine tam not

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Spor ve Eğitim Merkezini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek, “Şimdiye kadar gezdiğim spor tesislerinde böyle bir kalabalık görmedim” ifadelerini kullandı.

“Başkan Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla yaptığı tesisleri ve çalışmaları takdir ederek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerimi ve tebriklerimi ifade etmek isterim. Her yaştan gençlerimizin bir araya geldiği çok fonksiyonlu bir salonu gezdik. Buraya gelen vatandaşlarımıza ve başkanımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Muhteşem bir tesis yapılmış ve çok iyi bir şekilde işletiliyor. Bizim özlediğimiz ve hedeflediğimiz manzarada bu. Bu manzarayı ülkemizin her yerinde yaygınlaştırmanın çalışmasını yapacağız. Tesislerimiz var. Olmayan yerlere de daha çok tesis yapacağız ama var olan yerleri de böyle dolu kullanmanın yolunu arayıp çalışmasını yapacağız. Gaziantep, dinamik ve genç bir nüfusa sahip. İnşallah bakanlık olarak da hem Şahinbey'e hem de Gaziantepimizin diğer yerlerine yapılan yatırımlarına destek olacağız” diye konuştu.