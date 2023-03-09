Bakan Kirişci: "Nurdağı ve İslahiye'nin en büyük şansı:Gaziantep Büyükşehir Belediyesi"

Dr. Vahit Kirişci, deprem sonrasında İslahiye ve Nurdağı'na aşevi kurulmasını gerektiren bir ihtiyaç olmadığını belirterek, “Nurdağı ve İslahiye'nin en büyük şansı, Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan ayrılan yanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin ayakta olmasıdır. Bu büyük bir nimettir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Nurdağı ilçesinde ziyarette bulunan Dr. Vahit Kirişci AFAD Koordinasyon toplantısının ardından Nurdağı Kaymakamlığı'nda gerçekleşen STK ve muhtarlar toplantısında bir araya gelerek yürütülen çalışmaları anlattı.

Gaziantep'in çalışmalarını takdir eden ve destek veren herkese şükranlarını sunan Bakan Kirişci, “Burada aşevi kurmamızı gerektiren bir ihtiyaç olmadığı için seyyar mutfaklar kurmadık. Çünkü Nurdağı ve İslahiye'nin en büyük şansı Hatay'dan Kahramanmaraş'tan ayrılan yanı Büyükşehir belediyemizin ayakta olmasıdır. Bu büyük bir nimettir. Çadırların yerini artık konteynır kente buradaki prefabrik konutlara vatandaşlarımız yerleşmiş olacak” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların yarasını sarmak için büyük çaba sarf edildiğini belirten Bakan Kirişci, “5 bin araç ve 15 bin personelle depremzedelerin yanı başında olmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün depremin üzerinden 32 gün geçti. Hamdolsun o ilk günde yaşadıklarımızın çok şükür bugün geride bırakmış durumdayız. 40 bin nüfuslu 1978 vatandaşını enkaz altında şehit vermiş Nurdağı'mızın gerçekten tükenmiş olduğu noktayı buradaki bu hareketliliği gördüğümde çok mutlu oldum” dedi.

Hızlı bir şekilde tarımsal üretime dönülmesi gerektiğini vurgulayan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmalara değinerek şu sözlerle devam etti:

“Çok hızlı bir şekilde üretim faaliyetlerini de burada bizi ilgilendiren kısmı itibari ile tarımsal üretime bir an önce dönmemiz gerekiyor. Bu çerçevede hayvanları telef olan vatandaşlarımızın tespiti adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Traktör makineye ilişkin tespit çalışmaları aynı şekilde sürüyor. Hayvanlarımızın barındığı ahırlar, ağıllar, kümesler bunlar zarar gördüyse tespit ediliyor. Buna ilişkin il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz bu çalışmaları yapıyorlar. Biz vatandaşımıza toplamda 15 bin ton ücretsiz yem dağıttık. Bunun bin 500 tona yakın kısmını Gaziantep'imize gönderdik ve çadırlar gönderdik.”