Bakan Kirişci: “Türkiye kendisine lazım olanı üretmeli”

Dr. Vahit Kirişci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulunu ziyaret etti. Bakan Kirişci, Türkiye'nin üretimde kendisine lazım olan ürünlere yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Dr. Vahit Kirişci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulunu ziyaret etti. Burada hasat yapan Bakan Kirişci, AK Parti'nin bir hizmet partisi olduğunu söyledi. Bakan Kirişci, suyun az olduğu yerlerde suyu fazla isteyen ürünler ekildiğine dikkat çekerek bu konuda çiftçileri uyardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin gastronomisinin temelini verimli topraklarının oluşturduğunu ifade etti. Şahin, tarımla ilgili yaptıkları projeler hakkında bilgi paylaştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in birlikte çalışma kültürü olduğunu ifade ederek, “Tarım Bakanlığımızın verdiği desteklerle çiftçimiz daha çok üreterek daha çok kazanacak” dedi.

“Bu ülkede tarım sigortası yoktu”

Kirişci, “Gaziantep'ten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hukuk devleti mevzuatsız olmaz. Bu ülkede bir tarım kanunu yoktu. Burası bir tarım ülkesidir. Tarım sigortası yoktu. 2006 yılında bu kanun yürürlüğe girdi 20 milyon poliçe kesildi. Önümüzdeki yıl yeni bir poliçe üretiyoruz. Geliri garanti eden bir poliçe düzenlenebilecek” şeklinde konuştu.

“Suyun az olduğu yerlerde suya ihtiyaç duyan ürünler yetiştiriliyor”

Bazı kentlerde su kısıtlı olmasına rağmen suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştirildiğine dikkat çeken Bakan Kirişci, “Suyun kısıtlı olan yerde mısır gibi çok suyu isteyen ürün üretiyoruz. Suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek gerekiyor. Yer fıstığı yaygınlığından dolayı mercimek ithal ediyoruz. Türkiye kendisine lazım olanı üretmelidir. Bizim yerinde istihdamı sağlamamız gerekiyor. Burada yapılan bu faaliyeti önemsiyorum. Tarımsal desteklerimizi bu yıl 54 milyara çıkaracağız. Cumhurbaşkanımız tarım desteklerini açıkladı. Sıfır faizli kredi veriyoruz. Limiti 100 bin liradan 200 bin liraya çıktı. 100 bin lirası gübre ve mazot için harcanacak. Üreticimiz artık e devlet üzerinden işlemlerini yapıyor. AK Parti 20 yıldan beri hizmet ede ede geldi. İşimiz hizmet hizmeti merkeze alan bir iktidar olduk. Bizim çalışanımız 160 bine yaklaştı. Bu bir güçtür. Hepimiz çiftçilerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.