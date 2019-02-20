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Bakan Kurum, Gaziantep'te oto sanayi esnafını ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te katıldığı programların ve açılışların ardından Oto Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te katıldığı programların ve açılışların ardından Oto Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum, esnafların sıkıntılarını ve isteklerini dinledi.



Gaziantep'te nohut tohumu dağıtım törenine katılan, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışını yapan, Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan ve şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentteki son programında Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Burada esnafların iş yerlerini tek tek gezen Bakan Kurum, istek ve sıkıntıları dinleyerek esnaflara yardımcı olacaklarını vurguladı. Esnafın oto sanayi sitesi civarına araç muayene istasyonu kurulması isteğine de olumlu cevap veren Bakan Kurum, kendi bakanlıklarının görev alanına düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

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