Bakan Kurum, temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Toplam sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını, Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. İnşallah bir daha ki Ramazan ayında, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, sıcak yuvalarımızda buluşacağız. Birlikte, yepyeni hikayeler yazacağız. Yavrularımızı yeni yuvalarına hep birlikte kavuşturacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin 53'üncü gününde Gaziantep ve Kilis'te yapımına başlanan afet konutlarının temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin 53'üncü gününde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Kilis'te yapımına başlanan afet konutlarının temel atma töreninde konuştu.

"Bir daha ki Ramazan ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sıcak yuvalarımızda buluşacağız”

Bakan Kurum, “Tüm deprem bölgesinde, yeni yuvalarımız için 15'nci gününde ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da temellerimizi attık. İşte bugün de toplam sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını, Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. 11 şehrimizi ihya ederken sizin gönlünüzü, yüreğinizi, umudunuzu inşa ettiğimizi aklımızdan tek bir an bile çıkarmayacağız. Bu kutlu beldelerin yeniden ayağa kalkmasının teminatı bu ülkede 5 milyon yeni yuva kuran Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah bir daha ki Ramazan ayında, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, sıcak yuvalarımızda buluşacağız. Birlikte, yepyeni hikayeler yazacağız. Yavrularımızı yeni yuvalarına hep birlikte kavuşturacağız” dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin 4'üncü saati itibarıyla afet bölgelerine intikal ettiklerini ifade ederek, “Devlet ve millet bir olduk, birlik olduk, tek yumruk olduk. Bakan arkadaşlarımızla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla, milletimizin yaralarını birlikte sardık. Ben bugün bu meydandan, sizlerin huzurunda, Gaziantep'in yiğit insanlarına, vefakâr insanlarına, sizlere, sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla ayağa kaldırmak için, tüm ekibimizle, gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışacağız”

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana kadar gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bizim aklımızda hep milletimizin huzuru var. Bu milletin güzel yarınları var. Kalbimizde tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, ekonomisiyle, yiğit insanlarıyla Gaziantep var. Gönlümüzde Anadolu'nun gözde şehri, mert insanların şehri Kilis'imiz var. Hep birlikte yaşadığımız o acı günlerde bile, milletimizden hep ‘Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun' dualarını duyduk. Sizler için, yavrularımızın geleceği için ne kadar çaba göstersek, ne kadar gayret etsek haklarınızı ödeyemeyiz. O yüzden biz de sizlere Şehit Kâmil'imizin, Şahin Bey'in huzurlarında söz veriyoruz. Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla, sosyal donatılarıyla ayağa kaldırmak için, tüm ekibimizle, gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

"62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını, Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yeni yuvaların inşası için 15'inci gününde ilk sözleşmelerin imzalandığını belirterek, “Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da temellerimizi attık. İşte bugün de toplam sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını, Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. Bu harcı dökerken Hacı Bayram Veli'nin ‘Şehri inşa etmek, insanı inşa etmektir' sözünü asla unutmayacağız. 11 şehrimizi ihya ederken sizin gönlünüzü, yüreğinizi, umudunuzu inşa ettiğimizi aklımızdan tek bir an bile çıkarmayacağız. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Nasıl ki bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa bu kutlu beldelerin de yeniden ayağa kalkmasının teminatı bu ülkede 5 milyon yeni yuva kuran Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'dır” diye konuştu.