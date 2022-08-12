Bakan Kurum: "Tesis en geç 2023 yılının başında devreye alınacak"

Çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 155 milyon TL bütçeli, 36 bin metrekare alana inşa edilecek Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Bakan Kurum, incelemeleri sonrası yaptığı konuşmada, yüzde 55'i tamamlanan projenin en geç 2023 yılının başlarında devreye alınacağını belirterek, “Tesis, bütün Nizip ilçesine hizmet verebilecek, evsel atıklar tamamen arıtılarak Nizip Çayı'na bırakılacak. Burada arıtılan su da yine tarım arazileri için geri dönüştürülerek üretime katkı sağlayacak” dedi.

“İnşaatımız planlanan şekliyle devam edecek”

Tesisin, Nizip ilçe nüfusunun tamamına hizmet edebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Bakan Murat Kurum, “Evsel atıkların tamamen arıtılarak, ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden geçirilmesini sağlayacak tesisimizin incelemelerini gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ve İller Bankası'nın ortak yürütmüş olduğu bu proje çerçevesinde inşallah inşaatımız planlanan şekliyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

“En geç 2023 yılının başında devreye alınacak”

Tesisin bu yılsonunda ya da en geç 2023 yılının başlarında devreye alınacağını ifade eden Bakan Kurum, “Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, en geç 2023 yılının başında devreye alınacak. Nizip'teki tüm evsel atıklar arıtılarak Nizip çayına bırakılacak. Burada arıtılan su da yine tarım arazileri için geri dönüştürülerek üretime katkı sağlayacak. Atık su arıtma tesisimiz Nizip'imize, Gaziantep'imize hayırlı olsun. Nizip Çayı'nın yine o eski görüntüsüne kavuşacağı, burada vatandaşlarımızın Nizip Çayı'nın yanında gezebileceği projemizi de yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki renk ayrıştırması ve koku problemine de değinen Bakan Kurum, “Bölgemizi en kısa sürede eski haline getireceğiz. Bu çerçevede de istihdama da katkı sağlamış bir çalışma yapmış olacağız" dedi.

Tesis tamamlandığında Nizip çayı eskisi gibi temiz akacak

155 milyon TL'lik yatırımla, 36 bin metrekare alana inşa edilecek Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile ortak çalışılarak sağlandı. Tesisin, 2023 yılının şubat ayında tamamlanması planlanıyor. 210 bin kişi kapasiteli Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdiğinde ilçe merkezi başta olmak üzere Akçakent, Kızılcakent mahalleleri ile bölgede bulunan endüstri tesislerinden Nizip Çayı'na deşarj edilecek evsel ve endüstriyel kapasiteli atık su bir arada arıtılacak. Böylece Nizip Çayı temiz akacak, Hancağız Barajı'ndaki kirliliğin önüne geçilecek. Arıtma sayesinde tarımda temiz su sorunu çözülerek başta zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileriyle hayvancılıkta verim artacak.