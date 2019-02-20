Bakan Kurum'dan konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret için bulunduğu Gaziantep'te nohut tohumu ve bez torba dağıtımı törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 81 il valiliklerine genelge gönderildiğini ve konut dönüşümü başlatıldığının müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Gaziantep'te katıldığı programda son günlerde ülke gündemini meşgul eden kentsel dönüşüm konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Kartal'da yaşanan olayın ardından bu işe hız verdiklerini açıklayan Bakan Kurum, 81 ilin tamamında beş yıl içinde bir buçuk milyon konutun dönüşümü hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında, "Kartal'da annesinin kucağında bir yavrumuz ile annesini çıkardık. O görüntüde çok üzüldük. Bütün Türkiye olarak çok üzüldük ve 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar yaklaşık 590 bin konutun dönüşümünü sağladık. Hedefimiz önümüzdeki beş yılda bir buçuk milyon konutun dönüşümü sağlamak. Kartal'da yıkılan binamızın apartmanın etrafındaki 9 riskli binayı daha boşalttık ve toplam 158 vatandaşımızın bir daha taşıma işlemi bugün itibariyle tamamlandı. Biraz sonra ekiplerimiz bu 9 binanın daha yıkımını gerçekleştirecekler. Bunu yaparken hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bu süreçte bu evlerde kalan vatandaşlarımıza 5'er bin lira destekte bulunduk ve onları güvenli bir şekilde sağlam binalara taşıdık. Yine evi yıkılan veya yıkılacak olan vatandaşlarımıza bin beş yüz liraya kadar kira yardımında bulunduk. Riskli durumdaki evindeki eşyasını alamayan vatandaşlarımıza da yaklaşık 40 bin liralık destekte bulunduk" dedi.

"Dün itibariyle 81 ilimize bir genelge gönderdik"

Bakan Kurum 81 ilin tamamına bir genelge gönderildiğini söyleyerek, kentsel dönüşüm hamlesine başladıklarını ifade etti. Kurum, "Dün itibariyle 81 ilimize bir genelge gönderdik. Bu genelgeye göre riskli bir bina varsa, vatandaşın canını malını riske sokan bir durum söz konusu ise üç ay içinde bütün belediye başkanları bu riskli alanları tespit edecekler ve buralarda öncelik esasına göre bir kentsel dönüşüm strateji planı gerçekleştirecekler. Bu çerçevde de şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine uygun olarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindeki protokol üyeleri çiftçilere nohut tohumu ve bez torba dağıttılar.