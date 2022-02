Bakan Özer Çocuk Şenliği Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı"nı ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen çocukların kitap okuma alışkanlıkları edinmesi ve öğrenirken eğlenmesinin amaçlandığı “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı” Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. 14-20 Şubat arasında düzenlenecek olan fuarda yazarlarla yapılacak söyleşilerin yanı sıra çocuklar için, Müzikal, sinema, tiyatro, oyun, atölye ve okuma etkinliklerinin yapılacağı fuarda, 18 yazar çocuklarla buluşacak.“Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence” sloganıyla çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve eğlenmelerinin amaçlandığı “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı” başladı.

“Şahinbey belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Şahinbey Belediyesi Bilim Şahinbey atölyelerini ve Çocuk Şenliği Kitap Fuarını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şahinbey Belediyemiz Gaziantep'te eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Belediye Başkanımız eğitim gönüllüsü. Okullarımızın kütüphane ihtiyacından, laboratuvar ihtiyaçlarına kadar her türlü alanda her zaman bize destek oluyor. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize eğitim materyalleriyle ilgili her türlü desteği sağlıyor. Kitap fuarını gezmekten de büyük mutluluk duydum. Böyle bir fuarı Gaziantepli gençlerle buluşturduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim. Gördüğümüz kadarıyla tüm öğrenciler burada mutlu vakit geçiriyorlar. Bir taraftan kitapla temas ediyorlar. Bir taraftan eğlence merkezlerinde eğleniyorlar. Sayın Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kitap fuarını önemsiyorum”

Kurumların kitap fuarlarına katılım için imkan oluşturduğunu ifade eden Vali Davut Gül, “Türkiye'nin en güzel kongre merkezlerinden birinde bu kış gününde üşümeden çok iyi şartlarda kitap fuarı yapmak her şehre nasip olmaz. Hamdolsun Gaziantep'in ve Şahinbey'in böyle bir imkanı var. İnşallah bu kitap fuarlarından yaz demeden kış demeden olabildiğince istifade edeceğiz. Kaymakamlarımızın organizesinde olabildiğince çok öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağız. Kitaba erişim noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde çok güzel bir projeyle bütün okullarımızda kütüphaneler kuruldu. ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kampanyasıyla gerek valiliğimiz gerek büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz gibi bütün kurum ve kuruluşlar olabildiğince kitap temin etti. Ama kitabı fuarda gezerek yazarıyla tanışarak, satın alarak, ona vakit harcayarak temin edilmesi bence en kıymetlisidir. Bu açıdan da kitap fuarlarını önemsiyoruz, inanıyorum ki kitap fuarı bir hafta içerisinde dolu dolu geçecek. Ben emeği geçen başkanımıza, milletvekilimize, genel müdürlerimize ve bütün haziruna teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu

“Biz sizler için varız”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, kitabın en iyi dost olduğunu belirterek, “Gazişehrimizde Valimizin, Belediye Başkanlarımızın, çok değerli Milletvekillerimizin ve çok kıymetli Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in de, önderliğiyle büyük bir eğitim, kültür ve spor faaliyetleri çalışmaları devam ediyor. Gazişehir, eğitim, spor, kültür şehri yapmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinde 80 yılda yapılan okulların son yirmi yılda dört beş katı okul yapıldı. Milli Eğitim Bakanımızın desteğiyle Gaziantep'i daha iyi daha nezih okullara kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu fuardan ve kitaplardan faydalanın kitap en iyi dosttur. Gazişehri okullarıyla, spor salonlarıyla, sosyal tesisleriyle, kütüphane ve millet kırathaneleriyle sizler için çok fazla imkan sunan bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz buralardan daha fazla faydalanmanız. Anne babalarınızdan sizleri buralara getirmelerini istemelisiniz. Bizler sizler için varız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar eğlenerek öğrenmeli”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenledikleri kitap fuarıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Dinimizin ilk emri okudur. Bu nedenle daha çok okumamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz, ‘iki günü bir olan ziyandadır' diyor. Onun için daha çok okuyacağız, öğreneceğiz. Buna kitap fuarları vesile oluyor. İlk kitap fuarımızı geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik ve gerçekten çok verimli, başarılı geçti. Geçtiğimiz kitap fuarımızın ardından Valimizin önerisiyle daha fazla kitap fuarları düzenleme kararı almıştık. Bu fuarı daha önceden yani sömestr tatilinde yapmayı hedefliyorduk ancak kar yağışları nedeniyle yapamadık. Ancak önemli değil çünkü bu hafta başından sonuna kadar kitap fuarımız, çeşitli eğlencelerle devam edecek. Çocuklarımıza hem kitap okumayı teşvik ediyor hem de eğlendirirken öğretmeyi hedefledik. İnşallah bu konuda muvaffak oluruz” diye konuştu.