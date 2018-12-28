İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pekcan öğrenciler ile buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep’te Şahinbey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'te Şahinbey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.


Lise öğrencilerinin sınıfına giren Pekcan, önce okul sıralarında oturup öğrenciler ile kısa bir süre sohbet etti.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı. Rifat Hisarcıkloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kurum müdürleri katıldı.


Okulun tanıtım filminin izletilmesinin ardından şeref defterini imzalayan Bakan Pekcan ardından öğrenciler ve okul idaresi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.