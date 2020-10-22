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Bakan Selçuk, Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyonu ağırladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Recep Akdağ başkanlığındaki TBMM Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerini ağırladı.


Bakan Selçuk, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın da aralarında bulunduğu TBMM Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ve Komisyon Başkanı Recep Akdağ ile çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran komisyon üyesi Milletvekili Muhittin taşdoğan, paylaşımında buluşmada Gaziantep'in sorunlarını dile getirdiklerini belirtti. Taşdoğan paylaşımında, "Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Sayın @ZehraZumrutS hanımefendi, #TBMM#Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerini ağırladı. Bakanlık çalışmaları ile ilgili istişare ettiğimiz ve Gaziantep in sorunlarını dile getirdiğimiz bu nazik davet için sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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