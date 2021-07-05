Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu

Bakan Selçuk, bu dönemki eksikleri akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele aldıklarını belirtti.

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Selçuk, bu dönemki eksikleri daha çok sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele aldıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, “Bugün Gaziantep'te telefi eğitiminin 5 Temmuz'da başlayan aşaması bu Ulusal Destekleme programının bir alt bölümüdür. Ulusal Destekleme Programı yaklaşık olarak 1,5 yıl sürecek bir çalışmadır. Önümüzdeki sene sonuna kadar sürecek. Bugün burada telafi eğitiminin yaz okulu anlamındaki bölümünü yaşıyoruz. Her bir ilimizde, her bir ilçemizde hangi faaliyetler yapılacak, hangi okulda neler var. ‘Telafide ben de varım' programını sitemizden herkes öğrenebilir. Hangi okullarda neler olduğunu görebilirler. Böyle yüzlerce merkezimiz var. 2 saatte bir yüzlerce öğrenci değişiyor. Burada çeşitli zaka oyunları var. Survivor oyunları var. Öğretmenlerde bu eğitimin bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Burada öğrencilerin gözündeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum. Bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetler yapılıyor olması bizi çok mutlum ediyor. Velilerimize çağrım şudur. Yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var. Ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler. İstiyoruz ki bu salgın döneminin oluşturduğu gerginlik, eve kapanma sonucunda oluşan motivasyonsuzluk böyle açık havada, dışarıda arkadaşlarla öğretmenlerle beraber yenilensin ve gerçekten duygusal ve sosyal olarak önümüzdeki yıla çok daha canlı, çok daha diri bir biçimde geçmek istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok biz akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz. Akademik eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem yıl boyunca hem de önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Geçen yılki zor dönemi hep birlikte omuzladıkları için öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.