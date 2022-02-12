Bakan Soylu Başkan Fatma Şahin'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada daha iyi hizmet verme düşüncesinde olduklarının altını çizerek “Gaziantep'teki bu güzel ve asil şehrin insanlarına dünyanın en güvenli şehri yakışır” ifadelerini kullandı.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Soylu, “Gazilik Unvanı Veriliş Kanunu” 'nun olduğu tabloyu inceledi. Daha sonra protokol başkanlık makamında sohbet etti. Başkan Fatma Şahin, Bakan Soylu 'ya ziyaretinin anısına tablo hediye etti. Ziyarete ayrıca Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel ve il protokol üyeleri de katıldı.

"Şanına, tarihine yakışan bir ekip var"

Başkanlık makamında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmaları takdir ederek, şunları kaydetti:

“Gaziantep'te belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu irade ile valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile işini bilen, milletin hizmetkarı olan ve Gazi şehrin şanına, unvanına, tarihine yakışan bir hizmetkarlık anlayışına sahip bir ekip var. ‘Biz buna nasıl katkı verebiliriz?' düşüncesindeyiz. Bunun için bütün arkadaşlarımızla buradaydık. İnanıyorum ki Gaziantep'teki bu güzel ve asil şehrin insanlarına dünyanın en güvenli şehri yakışır. Bunun içinde emre amade olduğumuzu, bütün bu şehrin yaşayanlarının emirlerinde olduğumuzu, gücümüzün son damlasına kadar da bu konuda ortaya koyacağım iradeyi yansıtacağımız bir kez daha sizin huzurunuzda belirtmek isterim. Etrafımızdaki coğrafyadan bize yansıtmak istedikleri olumsuzluklara bu zamana kadar müsaade etmedik. Hep birlikte el birliği ile etrafımızdaki coğrafyaya huzur yansıtan bir ülke olmayı da Allah bize nasip eylesin.”

"Bu şehir kırmızı hatları yeşile dönüştüren bir şehirdir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bugünün çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “Bakanımız Süleyman Soylu'ya akıllı şehir, marka şehir, yeşil şehir ve şampiyon şehre hoş geldin diyoruz. Bu saydığımız şehir kriterlerinin yanında şehir güvenli değilse bunların hiçbir anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık güvenlik koridoruyla birlikte bu şehir, kırmızı hatları yeşil hatlara dönüştüren bir şehir. Bugün sabah yaptığımız toplantı da şehrin daha da güvenli olması için İçişleri Bakanlığı'mızın yaptığı bütün çalışmalar için şehrin emini olarak 2 milyon bize emanet. Bu nedenle sizlere müteşekkiriz” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile bir Gaziantep Modeli oluşturduklarına dikkati çeken Başkan Şahin, “Birlikte kuvvet var. Birlikte rahmet var. Bu model, şikâyet etme çare bul modelidir. Kapasiteyi yüksek tutarak bu şehrin daha da güvenli bir şehir olması için büyük bir gayrete biz şahidiz" ifadelerini kullandı.

Makam ziyareti sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antep'in Kurutuluş Mücadelesi'ni anlatan 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'ne Başkan Fatma Şahin ile geçti.