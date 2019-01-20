Bakan Soylu'dan aşiret reisleri ve kanaat önderlerine PKK uyarısı

GAZİANTEP (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Güneydoğu'da terör örgütlerinin kanaat önderleri ve aşiret reisleri gibi kişilere suikast planlandığı istihbaratını aldıklarını belirterek “Geçen gün birimlerimize gelen bilgiyle ismini vermeyeceğim önemli bir kişiye suikast olacağını duyduk. Bizzat ben arayıp uyardım ve gerekli tedbirimizi aldık.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Gaziantep'te bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı. Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte 11 ilin Valisi de katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, Gaziantep'te düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda başkanlık etti. Toplantıya 11 ilin valisi, jandarma komutanları, emniyet müdürleri katıldı. Seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Seçimlerde bütün kolluk kuvvetlerinin görev başında olacağını ifade eden Soylu, 547 bin güvenlik personelinin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı.

“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının bazı yerlerde Suriyelilerin belediye başkan adayı çıkartması durumunda kazanacak sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu, bunların millete yanlış bilgi verdiğini söyleyerek gerekli soruşturmanın başladığını ifade etti.

“64 bin 348 vatandaşın adres bilgilerini düzeltti”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adres bilgileri eksik olan vatandaşlardan 64 bin 348 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Bu noktadan hareketle, İçişleri Bakanlığı olarak adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk. Dolayısıyla burada suçlayıcı ve manipüle edici bir yaklaşım yerine, hataları düzeltmeye dönük ama seçimin itibarını önceleyen bir yaklaşım sergilemenin daha doğru olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

“Oy kullanacak Suriyeli sayısı 53 bin 99'dur”

Türkiye'deki Suriyelilere de değinen Soylu, "Türkiye'de vatandaşlık almış, oy hakkı olan Suriyeli sayısı 79 bin 820 kişidir. Bunların içinden reşit olmayanları çıkardığımızda önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53 bin 99'dur. Yani sokakta gördüğünüz her Suriyeli oy kullanıyor değildir. Keza bu 53 bin kişinin içinde 2011 öncesinde vatandaşlık hakkını elde etmiş olanlar, evlendiği için eş durumundan vatandaşlık hakkını elde etmiş olanlar da dahildir. Bir yanda yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayısı olan yaklaşık 59 milyon kişi, öte yanda vatandaşlık hakkı almış ve oy kullanma yaşında olan 53 bin 99 kişidir" şeklinde konuştu.

“547 bin kolluk personel görev yapacak”

Her seçim döneminde İçişleri Bakanlığı için tam bir teyakkuz hali olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle seçim günü 547 bin kolluk personelimizin tamamı görev başında olacaktır. Aynı zamanda bunları eğitmeye başladık. Şu ana kadar 45 bin personelimizi eğittik, 15 Şubat itibariyle tüm ekipler tamamlanmış olacak. Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde, terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir. Bütün bunların ötesinde devlet olarak sorumluluğumuz, her vatandaşımızın oyunu özgürce, tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde kullanabilmesini temin etmektir. Bu itibarla sandık güvenliğini hiçbir noktada zafiyete uğratamayız, vatandaşımızı terör örgütünün tehditlerine maruz bırakamayız” ifadelerini kullandı.

“Teknolojinin ve personel kapasitesinin en üst noktada kullanıldığı bir seçim olacaktır”

Seçim güvenliğine dikkat çeken Bakan Soylu, “31 Mart yerel seçimleri, güvenlik açısından teknolojinin ve personel kapasitemizin en üst noktada kullanıldığı bir seçim olacaktır. Kampanya döneminde miting alanlarının güvenliğinde İHA, İKU, helikopter ve drone'larla izleme yapılacak, ağırlıklı olarak tüm kolluk birimlerimizin sahada görev yapmasına gayret edilecektir. Seçim günü ise Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimiz dahil toplam 553 bin personelimiz görev başında olacaktır. Seçim güvenliğini sabote etme tehlikesine karşı saha istihbaratlarına ağırlık verilecek olup, bunların dijital platformlardaki izleri de aynı şekilde takip edilecektir. Yine terör olaylarına, seçim güvenliğini tehlikeye düşürebilecek hadiseleri önlemeye yönelik olarak yol kontrollerine de ağırlık verilecektir. Ayrıca hassas kişi ve yerlerin korunması, parti binalarının ve seçim bürolarının provakatif saldırılara karşı korunması yönünde tedbirler de alınacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Terörist PKK seçimde eylem içinde olamaya çalışacaktır”

Teröristlerin seçimde eylem hazırlığında olduğunu belirten Soylu, “Şunu açıklıkla ifade edeyim, 31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Çünkü özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti, burada hem prestij hem de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu, şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz. Özellikle bugün toplandığımız bölge illerimiz arasında Antalya, Mersin gibi önemli turistik bölgelerimiz olduğu için, seçim süresince turistik tesislerin güvenliğini de bu anlamda önemsiyoruz ve bu konuda ilave tedbirler alıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Dertleri kolluk kuvvetlerinin oy kullanmaması”

Özellikle kolluk kuvvetlerinin oy kullanmasını istemediğini belirten Bakan Soylu, “Terör örgütünün ağzıyla konuşanlar bu konuda çok zıplıyor. Dertleri oradaki kolluk kuvvetlerinin oy kullanmamasıdır. Yahu bu insanlar vatanlarını koruyacak görev yapacak ama anayasal haklarını kullanmayacak öyle mi, böyle bir şey kabul edilemez. Bunlar Güneydoğu'da 37 bin 710 haksız adres değişikliğini tespit ettik” sözcüklerine yer verdi.

“Bölgenin önde gelenlerine suikast istihbaratı aldık”

Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Terör örgütü hakimiyet kaybettiği bölgede korku salmak istiyor. Özellikle bu seçimde bölgenin kanaat önderleri aşiret reisleri gibi kişilere suikast planlandığı istihbaratı aldık. Geçen gün birimlerimize gelen bilgiyle ismini vermeyeceğim önemli bir kişiye suikast olacağını duyduk. Bizzat ben arayıp uyardım ve gerekli tedbirimizi aldık.”