Bakan Soylu'dan terörü destekleyenlere sert tepki

Terör örgütü PYD/YPG'nin roketli saldırısına hedef olan Kocatepe ilköğretim Okulunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne ve terörü destekleyen ülkelere sert tepki gösterdi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlı bir şekilde süreceğini belirten Soylu, "Terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler, esas itibarıyla Türkiye'yi, gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir" dedi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde roketli saldırının hedefi olan Kocatepe İlköğretim Okulunda inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemenin ardından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüleceğini ifade etti. Bugün içerisinde Karkamış'a 10 adet roket atıldığını belirten Bakan Soylu, "Dün akşam 21.15'te antik dediğimiz, boş bir bölgeye bir saldırı gerçekleştirilmiş, orası boş bir alan olması nedeniyle herhangi bir zayiat olmamıştı. Ancak bugün 11.15 sıralarında, o saatten bu saate 10 adet atım gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanımız ile birlikte bir programımız söz konusuydu. Hem Karkamış içerisinde sivil yerleşim yerlerine hem de aynı zamanda gördüğünüz gibi okullarımıza bir saldırı söz konusu. Bahçe duvarının dışına bir düşüm söz konusu. Oradan oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının çamları kırılması suretiyle bir kardeşimiz, öğretmenimiz mevcut. Öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz, öğretmenimiz, 22 yaşında Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Yine mahallelerin içerisinde evlere isabet etmesi suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırı sonucunda da maalesef, bir duvarın içerisine girmek suretiyle 5 yaşındaki Hasan Karataş, şehit oldu" dedi.

Bakan Soylu, daha önce açıkladığı 3 kişinin saldırıda öldüğü yönündeki bilgiyle ilgili de değerlendirme yaparak, Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiği yerde yaralanan hamile Büşra Karataş'ın ilk önce eks olduğu bilgisi geldiğini ardından ise hayata döndürüldüğünü kaydetti. Soylu, "Tabii yine aynı evde, aynı yerde bir Büşra Karataş, 5 aylık gebeydi. Onun ilk anda, karnında ağır bir yara aldığı ve eks olduğu bilgisi geldi. Şu anda entübe, inşallah yaşar. Dualarımız onunla birlikte. Çocuğu ile ilgili de öyle bir bilgi geldi. Onu da yaşatmaya çalışıyorlar. İnşallah o çocuk da hayata tutunur" şeklinde konuştu.

Teröre sert tepki

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının devamında ise teröre ve terör devleti çabalarına destek veren ülkelere mesaj gönderdi. Bakan Soylu, "Elbette bu terörün kuralsız, insandan yoksun, insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Karkamış'ta da, Hatay'da da, Reyhanlı'da da yaşadık, Kilis'te de yaşadık. Dün akşam itibarıyla Kilis Öncüpınar'da aynı şekilde, bugün öğleden sonra da Kilis Öncüpınar'a da yine aynı ÇNR dediğimiz havan atışları gerçekleşti. Dolayısıyla bir tek karşılığı var, atamayacak yere kadar ve atamayacak hale kadar terörü temizlemek. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Yani bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler, esas itibarıyla Türkiye'yi, gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir. Bu dün de çok net anlaşılmıştı, bugün de çok net anlaşılmıştır" diye konuştu.

Terör saldırılarının intikamının alındığını ve alınmaya devam edeceğini de kaydeden Süleyman Soylu, "Masum sivil halkın da üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da. Ödemeye de devam edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, bu büyük millet de, bu aziz sorumluluğunu, bu aziz yükümlülüğünü gelecek nesillere bırakmaz. Bunun hesabını çok net bir şekilde görecektir. Bu alandaki tüm değerlendirmelerimizi yaptık. Hangi tedbirleri alabileceğimizi, hangi tedbirlerle adım atabileceğimizi arkadaşlarımızla görüştük. Atacağımız adımları belirledik. Bu mesele sona erene kadar, terör çevremizden tamamen temizlenene kadar, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımıza bir tek talimatımız var, 'Teyakkuz halinde bulunalım'" ifadelerini kullandı.

"Manzara bizleri çok hüzünlendirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte okulda incelemede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı konuşmada, saldırı esnasında sığınağa kaçmaya çalışan çocukların geride bıraktığı ve patlayan roketin neden olduğu manzaraya hüzünlendiğini ifade etti. hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci için baş sağlığı, yaralılara şifa dileyen Bakan Özer, "Acılıyız, iki şehidimiz var, 10'a yakın yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir okula böyle bir saldırı bizi çok yaraladı. İçeride gördük, öğrencilerimizin o kitaplarını defterlerini bırakarak sığınağa gitmeleri, saldırı esnasında okulu terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Hızlı bir şekilde toparlanacağız" ifadelerine yer verdi.

Karkamış'ta okullar bir hafta tatil edilecek

Bakan Özer, ilçede okulların bir hafta boyunca tatil edileceğini duyurarak, "Bu hafta Karkamış'taki tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Buradaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimiz ve ailelerine psikolojik destek vererek, hızlı bir şekilde okulumuzu onaracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletiyle birlikte dimdik ayakta duracak. Birlik ve beraberliğini çok daha güçlü hale getirerek, sadece bölgesinde değil, tüm dünyaya bu aziz milletin neler yapabileceğini gösterecek" diye konuştu.