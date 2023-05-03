Bakan Varank, Güneydoğu'nun en büyük bilim merkezinin açılışını yaptı

Gaziantep'te yapılan ve Güneydoğu'nun en büyük bilim merkezi özelliğini taşıyan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, TÜBİTAK ve Erkul Ailesi iş birliğinde yeni nesli, araştırmaya hevesli ve eğitimli bireyler olarak geleceğe hazırlamak amacıyla yapılan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 17 Temmuz 2020'de temeli atılan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyüğü olan bilim merkezi, 14 bin 590 metrekare alanı kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edildi. Resmi açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Eski Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile giriş yaptı.

"Amacımız evlatlarımızı geleceğin teknolojileri ile yetiştirmek"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine ivme kazandıracak her yatırımın çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Bilim merkezinin hayata geçmesi için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederim. Erkul ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya gelen her bir evladımız gelecekte buradan çıkacak Aziz Sancarlar diyecek ki Müzeyyen Erkul hanımefendinin vesilesiyle bir bilim merkezi yapıldı. Bizim gündemimiz tek; bilim, teknoloji, sanayi ve inovasyon. Bizim amacımız geleceğimiz evlatlarımızı geleceğin teknolojileriyle yetiştirebilmek. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmemize yardımcı olacak. Burada öğrencilerimiz deneyler yaparak öğrendiklerini somutlaştırabilecekler. Bilim ve teknoloji alanında özgün çalışmalar yapabilecekler. Bu ortamları onlara sağlayacağız” dedi.

Bakan Varank, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi hakkında bilgiler de vererek, "Burası 14 bin 500 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyük bilim merkezi. Temel bilimler, uzay ve havacılık, iklim değişikliği, yapay zeka ve dijital dünya içerikli sergi alanlarıyla 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza gelip bilgilenebilecekleri özgün içerikler sunuyor. Sergi alanlarının yanı sıra bilim merkezimizde atölye alanları, konferans salonları, teknogaraj, şenlik alanı gibi bölümlerde bulunuyor. Burada bilim kültürünün yaygınlaştırılması için faaliyetler gerçekleştirilecek. Evlatlarımızın ilgisini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalı eğitimler verilecek. Böylelikle gençlerimizin, bilim ve teknoloji üretkenliği gelişecek. Daha fazla araştırma yapma, özgün çalışmalar gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar" şeklinde konuştu.

"Bu şehir pusula, kutup yıldızı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin açılmasına vesile olan Mehmet Balat ve ailesine teşekkür ederek, "Gaziantepli hayırseverler bir taraftan aş, iş, ekmek üretiyor. Elindeki bütün ürünleriyle de memleketin çocuğuna okul yapıyor, bilim merkezi yapıyor, hastane yapıyor. Bu memlekette belediye başkanı olmak büyük bir şeref. Bu şehir pusula, kutup yıldızı, örnek şehir, lider şehir. O yüzden bu şehrin bakanları da çok özel. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Togg'u ile buraya şeref verdi. Yerli ve milli otomobilimizle buraya geldik. Rabbime şükürler olsun. Biz çocukken yerli malı üretmeli diye büyüdük. Artık büyük bir Türkiye, güçlü Türkiye kendi yerli ve milli savaş uçağını üreten bir Türkiye” ifadelerine yer verdi.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, Türkiye'nin gençlerine güvendiğini belirterek, “Bu bilim merkezinde geleceğimiz olan gençlerimizle, bilim adamları buradan yetişecek. Çünkü bizler gençlerimize güveniyoruz. Bu bilim merkezinden nice Selçuk Bayraktarlar, Haluk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar nice bilim adamları yetişecek. İşte bunun için gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci ise Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin ülkedeki 27 bilim merkezi projesinden en güzel ve en büyük yeri tutanlardan birini olduğunu vurgulayarak, “Biz TÜBİTAK olarak heyecan ve gurur dolu günler yaşıyoruz. TÜBİTAK, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine ulaştırma noktasında bildiğiniz gibi kitaplarıyla, dergileriyle veya teknoloji atölyeleriyle vermiş olduğu bilim şenliği, bilim merkezi gibi desteklerle tüm herkese ulaşma gayreti içerisinde. Biz her yıl 10 milyonu aşkın vatandaşımıza bu çerçeve de ulaşıyoruz. Bunun en önemli ayağı da bilim merkezleri” diye konuştu.

Hayırsever Mehmet Erkul, ise yaptığı konuşmada, “Bugün açılış günümüz. Sizde bizimle birliktesiniz. Memletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projede bize destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Bu projede bize çok destek verdi. Bizden daha heyecanlıydı. Destek veren herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bilim merkezinde emeği geçen Erkul ailesine ve bilim kuruluna plaket takdim etti.

Açılışın ardından ise Bakan Varank, Fatma Şahin ve protokol üyeleri protokol takdiminin ardından bilim merkezini gezdi.