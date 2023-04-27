Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'dan Gaziantep'teki, otel ve müzelere tam not

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'in her platformda marka şehir olduğunu belirterek, Gaziantep her alanda olduğu gibi kültür turizmi alanında da marka şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep yeniden kültür turizmi için hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Turizmde Sektör Sorunları ile İlgili Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla şehre gelen Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'teki kültürel bölgeler, müzeler ve otelleri gezdi. Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası, Gaziantep'e yaptığı ziyarette kentin simgesi haline dönüşen birçok tarihi dinamiğin, müzelerin ve otellerin hasar almamasının sevindirici olduğunu belirtti.

"Gaziantep'in olağanüstü bir kültür turizmi var"

Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentteki deneyimleri hakkında da konuşan Alpaslan, “Gaziantep'te Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olarak ekonomide, sanayide hemen her alanda başarılar elde ederek Türkiye'nin bir marka şehri oldu. Gaziantep her alanda gelişmişken bunu taçlandırması için kültür turizminde de bir marka şehri olmak durumunda. Buna yönelik de çalışmalarını yapmak durumunda. Antep'in olağanüstü bir kültür turizmi var. Büyük bir kültür hazinesine sahip. Doğal güzellikleriyle müthiş bir turizm imkanı var. Son yıllarda geliştirmiş ve marka olmuş şehirlerde bir gastronomisi var ki dünyada marka olmuş durumda. Büyük bir turizm potansiyeliyle beraber, kültür turizm devleti olması ayrı özelliklere sahip olması itibariyle dünyada turizmde en iddialı ülkelerden biri olması yolunda hızlı emin adımlarla ilerlerken Antep'te buna uygun olarak turizmin kültürünü çok hızlı bir şekilde geliştirmekte” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in getirdiği her projenin Türkiye turizmini, Türkiye tarihine, Antep'in kültürüne katkı sağlayan işler olduğunu ifade ederek, “Hiçbir ülke sevdalısı, hiçbir kamu görevlisi sırtını dönemez. Biz Antep'in bu alanda gelişmesine yönelik tarihini kültürünü diğer alanlardaki gelişmeler sağlamasına yönelik genel her türlü projeye sonuna kadar destek vereceğiz. Elimizden gelen yapabileceğimiz sonuna kadar elbette yapacağız. Bunu yapmakla Türkiye'nin kültürünü ve turizmini Türkiye'nin değerlerine değerler katmış olacağız. Ülkemizin vatandaşımızın milletimizin refahına refah katmış olacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bu bölgenin bir kültür inanç gastronomi merkezi ve dünyanın turizm merkezi yönünde en gözde çok güzel çalışmalar yapacağız” diye konuştu.