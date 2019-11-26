Bakan Yardımcısı Tancan: "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji hedefliyoruz"

Güneydoğu Enerji Forumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın katılımıyla başladı. Forumda açıklamalarda bulunan Tancan, “Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir enerji hedefliyoruz” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası, 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumu başladı. Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Odası'nda düzenlenen forumda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, bakanlık olarak yeni dönemdeki hedeflerinin yerli ve yenilenebilir enerji olduğunu söyledi. Tancan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak yeni dönem politikamızın başlığını daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir enerji olarak belirledik. Bugün bu talebimizi karşılayan yaklaşık 8 bin civarında firmamız bulunmakta. Artık elektriği sadece tüketici pozisyonunda olanlar baktığımız zaman elektriği üretmek de istiyor. Dolayısıyla biz de arzu ediyoruz ki tüketicilerimiz aynı zamanda elektrik üreticisi de olabilsinler” dedi.

“2019 yılında elektriğin yüzde 46'sını yenilenebilir enerjiden sağladık”

Türkiye'de 2019 yılında üretilen elektriğin kaynaklarından da bahseden Tancan, “Biz, 2019 yılının ilk 10 ayında ürettiğimiz elektriğin yüzde 36'sını yerli ve ithal kömür toplamından karşıladı. Yüzde 17'sini doğal gazdan karşıladık. Yüzde 46'sını ise yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladık. Bu oranın dünya ortalaması yüzde 25 ama biz içerisinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde ürettiğimiz elektriğin yüzde 46'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Bu oranlara bakıldığında bakanlığımızın bu konuda ne kadar doğru adımlar attığını da görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Enerji Forumu'na ev sahipliği yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım yaptığı konuşmada, “Dünyada uzun yıllardır ana gündem maddesi olan ve uzun yıllarda böyle kalacak olan enerji kaynaklarının belki de ne masumunu, en temizini, en bol olanı olan güneşi konuşmak üzere ‘Enerjimiz Güneş Olsun” sloganıyla bir araya geldik. Biz, güneş enerjisi üretimi konusunda bizden çok daha iyi olan Avrupa Birliği ülkelerine oranla çok daha fazla güneş enerjisi potansiyeline sahibiz. Ama biz bu potansiyeli yeteri kadar kullanamıyoruz. Güneş enerjisi, temiz, sağlıklı, bol, petrol ve doğal gaz gibi küresel hırslara sebebiyet vermez, yeni istihdam alanları oluşturur, kendini kısa sürede amorti eder ve enerji bağımlılığını azaltır. Ama biz bu potansiyelimizi kullanamıyoruz ve hala kazancımızı elektrik faturalarına yatırıyoruz. Çünkü bunu yeterince bilmiyoruz. Biz işte tam da bu yüzden bu forumu düzenledik. Güneşe dair her şeyi konuşabilmek için bu forumu düzenledik” şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından diğer konuşmacılar da Güneydoğu Enerji Forumu ve güneş enerjisine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'a plaket takdim edildikten sonra Güneydoğu Enerji Forumu, ikinci kısımda yapılan panel oturumu ile devam etti.

Foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sponsor firmalar ve iş adamları katıldı.