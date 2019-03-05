Bakandan gelir garantili ürün sigortası müjdesi

Gaziantep'te Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depoculuk sertifikası alan üreticilere faizsiz ya da düşük faizle kredi imkanı sağlanacağını belirterek, üreticilere gelir garantili ürün sigortasını müjdeledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İpek Yolu Kalkınma Ajansının (İKA) desteğiyle yaptırılacak olan Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin temel atma töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, lisanslı depo sayısını arttırmak için üreticilere ve yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Aratacak lisanslı depolarla birlikte fiyat istikrarının da sağlanacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Lisanslı depoyu arttırmamız lazım. Bununla ilgili Gıda Komitesine Hazine ve Maliye Bakanımız da çok destekliyor. Lisanslı depoculuk ile ilgili yatırımlarımızı ikişer üçer kat arttırarak, fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Bir çok konuda, üründe aslında saklama koşulları belli. Bir çok konuda lisanslı depoyu daha geliştirebiliriz. Yarın öbür gün, kışın, 'şunun fiyatı arttı, bunun fiyatı arttı' değil aksine fiyat istikrarını sağlamış oluruz" dedi.

Üreticiye faizsiz kredi, tüketiciye uygun fiyat müjdesi

Lisanslı depoculuğun gelişmesi için üreticiye faizsiz ve düşük faiz oranlarıyla kredi imkanının da sunulacağını anlatan Bakan Pakdemirli, tüketicinin ise her mevsim aynı fiyattan ürün tüketebileceğini kaydetti. Pakdemirli, "Antep fıstığını depoya koyan üreticimiz de, cebine sertifikasını ve senedini alabilecek. İsterse onun karşılığında faizsiz olarak ya da çok düşük faizle kredi kullanabilecek. İstediği şekilde bunu paraya tahvil edebilecek. diğer taraftan üretici ihtiyacını görmüş olacak. Tüketici de ürün olmadığı zaman da baklavasını pahalı yemek zorunda kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Gelir garantili ürün sigortası müjdesi

Pakdemirli, üreticiye gelir garantili ürün sigortası için de çalışma yürütüldüğünü müjdeleyerek, "Bakanlığımın ilk günlerinde oturdum hesap yaptım. ABD'deki gibi bir gelir garantili ürün sigortası çıkartalım istedik. Bunu çıkartmak, Türkiye'deki borsaların derinliğine çok kolay değil. Gayret gösterdik. Yurt dışında borsalarla ürün garantisini üreticiye nasıl veririz diye çok ciddi bir çaba ortaya koyduk. Yakın zamanda bir kaç ürün için buna başlayacağız ama asıl durum, asıl olay burada. Lisanslı depoculuk arttıktan sonra, yeterli derinliğe ulaştıktan sonra belki desteklere de gerek kalmayacak. Ürün ile ilgili belirsizlik kalmadıysa desteğe de gerek kalmayacak. Saklama koşulları da çok önemli. Ürünün doğru ve düzgün saklanması, doğru yere emanet edilmesi çok önemli. Finansal zorluk çekince, tamamen bu ürünü kaybetmiş oluyorsunuz. Ürün ihtisas borsacılığı geliştirdikçe, lisanslı depoculuğu geliştirdikçe, bu riskleri tamamen üretici lehine bertaraf etmiş oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Antep fıstığına sağlanan destekler

Pakdemirli, Türkiye'de üretilen 250 bin ton Antep fıstığına sağlanan desteklerle ilgili ise "Yaklaşık 250 bin tona yakını Antep fıstığı üretiliyor.Bunun da önemli bir kısmı Antep'te üretiliyor. Çok büyük bir kısmı Antep'te işleniyor. O yüzden Antep bu konuda bir marka. Bu markanın daha iyi noktaya taşınması gerekiyor. Destekler konusunda da bizim 36 milyon TL iyi tarım desteğimiz oluyor, bunun yaklaşık 20 milyonunu Antep tek başına kullanıyor. Mazot gübre, organik tarım desteği, küçük aile işletme desteği, bodur yarı bodur standart fidan desteğimiz, sertifikalı fidan desteğimiz, diğer standart fidan desteklerimiz, diğer sertifikalı fidan desteklerimizin hepsinden zaten Antep fıstığı faydalanıyor. Mümkün mertebe bu desteklerin hiçbirine gerek kalmasın. Antep fıstığını bugün 1 TL'ye satıyorsak, 10 TL'ye satacak hale gelelim" ifadelerini kullandı.

Sanayiciye ihracat çağrısı

Antep fıstığının hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir ürün olduğuna da dikkat çeken Pakdemirli, sanayicilere ihracat çağrısında da bulundu. Pakdemirli, "Dünyada hazırda parayı verebilecek çok ülke var. Siz gözümüzü ufka çevirip, ihracatını arttırmak, geleceğine yatırım yapmakla mükellefiz. Türkiye'nin dört bir tarafı yabani Antep fıstığı ağaçları ile dolu. Bunları da bir yandan aşılayıp, ekonomiye kazandırmanın yollarını bulmalıyız. Antep fıstığından farklı farklı ürünler, yapmamız lazım. Menengiç kahvesinden bir çok ürünü Antep fıstığının yanına koymamız lazım. Ürünü çeşitlendirmemiz lazım. Bunları da yapmamız neticesinde son derece iyi neticeler alacağımızdan şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin temeli atıldı.