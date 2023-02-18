Bakanlar Çavuşoğlu ve Kurum açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Çavuşoğlu ve Kurum'un yanı sıra, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri ve kurum müdürleri katıldı.

“88 ülkeden bize yardım geldi”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış ülkelerden gelen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bugüne kadar 102 ülke yardım teklifinde bulundu. 88 ülke ise sahada bize yardım ettiler. Arama- kurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir. Toplamda 11 bin 302 yabancı personel gelmişti. Bunlardan 5 bin 377 kişi halen sahadadır. Diğer taraftan en acil ihtiyaç olan çadır, sonrasında konteyner tabi biraz daha yavaş geliyor. Türkiye'de de üretim var. Çadırları tüm dünyadan kargo uçakla getiriyoruz. Bir taraftan ülkelerin Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği gibi kuruluşların bize taahhüt ettiği çadırlar var. Bizim arkadaşlarımız tüm misyonumuz ile çadır üreten ülkelerdeki girişimlerimiz sayesinde bugüne kadar 222 binden fazla çadır bulduk. Bunların 120 bini ülkelerin taahhüt ettiği çadırlar. 102 bini de bizim sipariş verdiğimiz çadırlar. 70 bini ülkemize geldi. 55 bini sevkiyat için bekliyor. Bunun için uçak da bulmak lazım. Bir taraftan THY diğer yandan NATO ülkelerinin uçakları ile nakliye uçakları ile getirmeye çalışıyoruz. Bazı dost ve kardeş ülkelerin tahsis ettiği kargo uçakları ile çalışmalarımız sürüyor. Bunları getirmeye çalışıyoruz. Yola çıkan konteyner var. Buradaki çabalara yurt dışından destek vermeye çalışıyoruz. Çok sayıda ziyaret geliyor. Her gelmek isteyen mevkidaş ve devlet başkanına zaman ayırmamız mümkün olmuyor. Hiç kimseyi kırmak istemiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler bizzat geliyorlar. Gaziantep'te uyumlu bir şekilde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için uzun vadeli adımlar için önemli çalışmalar var. 1 yıl içerisinde yapılacak konutlar konusunda vatandaşlarımızın hepsi güveniyorlar. Şimdiden yerler ayrılmış bunları da görmüş olduk. Sizlere güveniyoruz. Tüm burada yerel yönetim dahil herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bakanlık olarak çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Asrın felaketini yaşıyoruz. Tüm dünyadan uzmanların dediği gibi yaşanan en büyük felaket. Sahaya inince esas depremin etkisini görüyoruz. Bu depremin vatandaşlarımıza, şehirlerimize verdiği zararı da görmüş oluyoruz. Bugün Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ettik. Her iki ilçemizde de çadır kentlerimiz tamamen kurulmuş. Evini terk etmek zorunda kalan herkesin çadır kente yerleştiğini gördük. Diğer taraftan konteyner kamplarını da ziyaret ettik. Geçici yaşam alanlarının buralarda kurulduğunu gördük. Gerçekten güzel bir uyum ve işbirliği var. Gaziantep'te sistemin oturduğunu görmekten mutluluk duyduk. Bu konteyner ve yaşam alanlarında sayının artması için samimi bir gayret gördük. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin tek tek kayıt altına alındığını gördük. Bugün sosyal donatı alanlarını da ziyaret ettik. Çocuk gelişim çadırları, çadır sınıflarını ziyaret ettik. Gerçekten bunun örnek alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı son derece memnunlar. Sonuçta bu bizim görevimiz. Bakanlık olarak çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce pandemi tüm dünyayı sarstı. Tahliyeler gerçekleştirmiştik. Büyükelçi ve personellerimizi tahsis ettik. Bu deprem için daha fazlasını yapmak için mücadele ediyoruz. 10 ilde koordinatör büyükelçilerimiz var. Bu tüm toplumun acısıdır. Böyle durumda uluslararası yardım çağrısını yaptık. Herkes bu çağrımıza cevap verdi. AB ve NATO ve diğer ülkeler bireysel olarak yardım etmeye çalıştılar hepsine teşekkür ediyoruz. Dış teşkilatlarımız ve vatandaşlarımız ve kardeş dost ülkelerden Türkiye'ye göndermek istediği yardımları ulaştırmak için sistemleri kurduk. Diğer taraftan çok talepler geliyor. Onların cevaplanması gerekiyordu. Dünyadan taziye ve destek mesajları veriyor."

"3 milyon bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "10 ilde hasar tespit çalışmaları eş zamanlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölüm hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 345 bin bölümün ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Mart ayı sonu itibariyle de Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesine başlayacak. Eski yerleşim alanlarına ilişkin fay hattına yakınlığı söz konusu ise vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde imar kısıtlaması sürecini yürüteceğiz. Adana ve Osmaniye'de zemin etütlerini yaparak yerleşime en uygun alanların tespitlerini bilim insanlarımız ile yürütüyoruz. En sağlam zemini bulmak suretiyle çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.