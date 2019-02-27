Bakırcı kadınlara stres yönetimi eğitimi

İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde, bakır işleme eğitimi alan kadın kursiyerlere eğitim verildi. Stres Yönetimi eğitimine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Bakırcı ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık katıldı.

Eğitimde konuşan Fatma Şahin, Gaziantep'te kadın bakır ustalarının artacağını belirterek, “Tarihi dokunun içerisinde huzurlu çalışma ortamı sunacağız. Bize düşen şey çok üretmemiz, aynı zamanda da çok satmamız lazım. Ama uluslararası pazara satmamız lazım. Lezzetimizle Unesco'ya girdik. Uluslararası alanda bütün dünya buraya gelsin ev lezzetlerimizi tatsın dedik. Tadınca esnafa gelecek, bakırcılar çarşısına gelecek, alışveriş yapacak. Üretici kazanacak, esnaf kazanacak. Ne kadar çok satarsak o kadar çok üreteceğiz. Ne kadar çok pazarı büyütürsek o kadar çok kadın istihdamını artıracağız. Gaziantep'e milyonlarca turist geldi, Hayvanat Bahçemize 4 milyon ziyaretçi geldi. Gelen şehre geliyor, esnafa geliyor. Gelen şehir ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınıyla erkeğiyle artık bizim bir iddiamız var. Gaziantep'e geleceksiniz diyoruz. Neden dediklerinde artık kadın bakır ustalarının

Şahin, bakırcı kadınları projeleri hakkında bilgilendirdi.

Bakırcı ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık ise, “Ben bu mesleğe 10 yaşında başladım. Baba mesleğimdi ve 40 seneyi aşkın yapıyorum. Bu zanaat 3-5 ayda öğrenilecek bir meslek değil, ben bile zanaatkar sayılmam. Biz kadınlara yönelik istihdam altyapısı oluşturuyoruz. Şu an 100 tane kursiyer almayı düşünüyoruz fakat başvuru sayısı 500'ü geçti. Demek ki burada bir aile ortamı var. Bakır işlemek onlara terapi gibi geliyor. Biz bu işi 2 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, İŞKUR ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yürütüyoruz. Çalışmalarımız sonucu 2010'da patent almayı başarmıştık. Bu güne kadar çok işler yaptık, şehrimiz için modül programı yaptık. Bu program Türkiye'nin neresinde uygulanırsa Gaziantep El İşlemeciliği çıkıyor” şeklinde konuştu.

İşkur Gaziantep müdürü Siraç Ekin de, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteğini alarak unutulmaya yüz tutmuş bu güzide mesleği yeniden canlandırarak Gaziantep'i çok daha özel bir yere taşıdığımızı düşünüyoruz. İlimizle örtüşen, ilimize güzellik katan bu bakırcılık ve sedefçiliğin özellikle kadın eliyle yapılması ayrı bir güzelliktir. Kursiyerlerimizin yeni yapılan yerimizde kurs görmesi de bizi pek memnun etmiştir. Meslek edindirme kurslarına başvuru yapan kadın kursiyerlerin oranı erkek kursiyerlere göre yüzde 245 olduğunu belirledik. Bu da bizim kadın istihdamına verdiğimiz önemin göstergesi” ifadelerini kullandı.

Bakırcı kadınlara müjde verdi

Ekin kadınlara bir müjde de paylaşarak, “İŞKUR'dan kursiyerlere sağlanan mali destek 40 TL'den 50 TL'ye yükseldi. Kursiyerlerimizin Genel Sağlık Sigortası'nı yapıyoruz. Kursiyerlerimizin ebeveyn ve çocuğu da Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanabiliyor. 2-5 yaş arası çocuklu kursiyerlerimiz eğer çocuklarını kreşe gönderiyorlarsa onlara aldıkları ücrete ek olarak 400 TL destek sağlıyoruz. Biz Gaziantep'te kadın istihdamına çok önem verdik ve önem vermeye devam edeceğiz. Biz bu sanatı ilde, ülkede yaydığımız gibi uluslararası alanda da yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan kadınlara yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.