Baklagil çeşitleriyle mozaik yaptılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Emine Göğüş Mutfak Müzesi birim sorumlusu Ahmet Taşdemir, “Burası müze olmadan önce bir konaktı. Bu konağın ilk sahibi de Türkiye'nin ilk Turizm Bakanı Ali İhsan Göğüş'ün doğduğu evdir. Eski bakan annesinin adını yaşatması amacıyla konağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hibe etmiştir. Emine Göğüş Mutfak Müzesi 2008 yılında açıldığı için ve Gaziantep'in 25 Aralık Kurtuluş Yıldönümü münasebetiyle bizlerde mozaik sergisi açtık. Şu an yapılan mozaikler sadece taşlardan değil tahıllardan da ilgi odaklı olması için kurutmalıkları da hatırlattığından dolayı gelen ziyaretçilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüzden dolayı mozaik sergimizi açtık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı mozaik atölyesinde çalışan hocalarımızın yapmış olduğu mozaik sergisi bir hafta boyunca Emine Göğüş Mutfak Müzesinde görmek isteyen misafirlerimize açıktır” ifadelerini kullandı.

“Bu şehrin yiyecekleriyle mozaikleri harmanladık”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür Merkezi Mozaik Sanatları Koordinatörü Gülçin Sökücü, “Gaziantep 2015 yılında Gastronomi unvanını aldıktan sonra şehrimiz çok sayıda festival ve fuarlara davet almaya başladı aynı zamanda yurtiçinden ve yurtdışından konuk ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, bana hocam ne yapabiliriz diye sorduğunda bende gastronomi ile mozaik sanatını birleştirdik. Bu şehrin yiyecekleriyle mozaikleri harmanladık. Gastro Mozaik Sanatı 2015 yılında başladı, küçük materyallerle yiyecek olarak pirinç, buğday gibi burada yetişen ürünleri yan yana getirerek resim ve görsel sunumlar oluşturduk. İnsanların çok ilgisini çekti daha sonra fıstık festivalleri, GastroAntep Festivali ve festivallerle bu iş daha da canlandı. Uluslararası platformlarda ünlü şeflerinde yer aldığı programlarda Gaziantep ağırlamaya başladı. Onlarla Gaziantep'te mozaiklerle workshop yaptık. Gaziantep'e gelen ünlü şefleri bu şehrin yetiştirmiş olduğu lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımlarını mozaik sanatıyla gösterme imkanımız oldu. Basit bir tabak üzerinde değil de bir resim veya sanat üzerinde bu yiyecekleri renkliliği ve farklılığı gördükten sonra daha çok etkilendiler. Çevrecilik ve şehircilik anlamında Gastro mozaik çok önemli, aynı zaman da sürdürülebilir sanatlar içerisinde yer alıyor. Tablo ve eserlerimizde raf ömrü dolan ürünleri kullanıyoruz, buda ayrı bir güzellik olarak çevreye katkı sağlıyor. İnsanların Gaziantep'te bu kadar renkte yiyecek var mı sorusuna cevap veriyor. Bir anlamda da şehrin vitrinini oluşturuyor. Bu yapılan mozaikler her yıl yapılan festival ve fuarlarda sergileniyor anca şu an sergimiz Emine Göğüş Mutfak Müzesinde sergileniyor” diye konuştu.