İhlas Haber Ajansı

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Baklava arasında uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep’te polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yanında bulunan baklava kutusuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yanında bulunan baklava kutusuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen E.G.'nin yanındaki baklava paketine gizlenmiş halde 90 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.


Polis yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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