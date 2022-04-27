Baklavacıların bayram mesaisi başladı

Gastronomi kenti Gaziantep'te baklava ustaları bayram öncesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Vatandaşlara ucuz baklava uyarısı yapan Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, “Bu yıl da her şehre Gaziantep baklavasını göndereceğiz” dedi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. Bayramı 2 yıldır koronavirüs salgını gölgesinde geçiren vatandaşlar, salgının gücünü yitirmesiyle bol misafirli bir bayram geçirmeye hazırlanıyor. Uzun zaman sonra bayramda misafirlerini ağırlayacak olan aileler bu yıl baklava siparişlerini erkenden verdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için kolları sıvayan Gaziantepli baklava ustaları, siparişleri yetiştirebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ucuz baklavalara karşıda vatandaşları uyardı.

"Kaliteli baklava ucuz olmaz"

Baklava tutkunlarına, “Az olsun, öz olsun ama kaliteli olsun” uyarısı yapan Bozkurt, “Kaliteli baklava ucuz olmaz. Bu bayramda da geleneksel damak tadımız olan Gaziantep baklavası sofralarda yerini alarak ağızları tatlandırmaya devam edecek. Buradan değerli müşterilerimize önerilerimiz var. Tepsi tepsi ucuz baklava alacaklarına 1 kilo kaliteli baklava alıp yesinler, tepsi tepsi baklavadan daha çok tat alacaklardır. Şuanda siparişlerimiz yoğun şekilde birikti. Onları yetiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş var. Bu yıl da her şehre Gaziantep baklavasını göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Müdür Bozkurt, baklava satışların bir yıl önceki bayrama göre bu bayramın daha yoğun olmasını beklediklerini dile getirdi.