Baklavacıların bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'na günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda yoğunluk artarken, artan taleplere yetişmeye çalışan firmalar üretimi iki-üç katına çıkardı. Antepsan Baklava Ustası Mehmet Şahin, bayrama günler kala firmalarındaki günlük üretim kapasitesinin 800 kilograma kadar çıktığını ve siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava üretiminde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk had safhaya çıktı. Ramazan Bayramı'na günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda vardiya çifte dönerken, artan talepler sonrası firmalardaki baklava üretimi iki-üç katına çıktı. Antepsan Baklava Ustası Mehmet Şahin, bayrama günler kala firmalarındaki günlük üretim kapasitesinin 800 kadar çıktığını ve siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Odun ateşiyle taş fırınlarda pişiriliyor

İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve Urfa sadeyağ ile harmanlayıp odun ateşiyle taş fırınlarda pişiriliyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep'ten Türkiye'nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.

"Firmamızın günlük üretimi 800 kilograma çıktı"

Ramazan Bayramı'na çok kısa süre kala satışlarda ve talepte yoğun artışların yaşandığını söyleyen Antepsan Baklava ustası Mehmet Şahin, "Bütün ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak bir şirketiz. Nereden talep gelirse oraya yapıyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 800 kilograma kadar çıkmış durumda, ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

“Taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyoruz”

Gaziantep baklavasını Türkiye'nin dört bir yanı ile dünyanın pek çok noktasına gönderdiklerini söyleyen baklava ustası Mehmet Şahin, “Ürettiğimiz baklavayı yurt dışında İsviçre, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere ihraç ediyoruz aynı zamanda çevre illere de gönderiyoruz. Yurtdışından talep çok yoğun hem yurtiçi hem de yurtdışı taleplerine yetişmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlar hijyen ve kalite konusunda çok beğeniyorlar” şeklinde konuştu.

“Artış yaşanınca üretim de iki-üç katına çıktı”

Şahin, "Ramazan Bayramı'na çok kısa süre kala işlerimiz baya yoğunlaştı. Bayram öncesi baklavaya olan talepte artış yaşanınca üretim de iki-üç katına çıktı. Geçtiğimiz haftalara göre çok daha yoğun çalışıyoruz. Özellikle yurtiçi ve yurtdışı yoğun siparişlerimiz olduğu için bazen siparişlere yetişemiyoruz. Antepsan firmamız baklava üretimimiz bayrama günler kala 800 kilograma çıktı" diye konuştu.