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Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:69 - Tofaş:81

Basketbol Süper Ligi 3.

hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 81-69'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla Tofaş, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat Parlak


Gaziantep Basketbol: Drew Crawford 16, Orhan Haciyeva 5, Sarunas Vasiliauskas 3, Jamarr Sanders 7, Jamelle Hagins 8, Stevan Jelovac 5, Can Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Metehan Akyel 13, Erol Can Çinko 2


Başantrenör: Nenad Markovic


Tofaş: Devin Williams 16, Dewayne White Jr. 3, Matt Lojeski 9, Tarik Phillip 2, Muhaymin Mustafa, Berk Uğurlu 7, Barış Ermiş 17, Berkan Durmaz 24, Sammy Mejia, Muhsin Yaşar 5


Başantrenör: Orhun Ene


1. Periyot: 21-17 (Gaziantep Basketol lehine)


Devre: 35-35


3. Periyot: 54-59 (Tofaş lehine)

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