İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BAL Ligi

Bölgesel Amatör Lig’de Araban Belediyespor kendi sahasında, Antakya Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'de Araban Belediyespor kendi sahasında, Antakya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


Bölgesel Amatör Ligi 2'inci grupta mücadele eden Araban Belediyespor, ilçe stadyumunda karşılaştığı Antakya Belediyespor maçından 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru ve çok sayıda taraftar ile birlikte izledi.


Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru karşılaşmanın sonunda futbolcuları tebrik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.