Bölgesel Amatör Lig'de Araban Belediyespor kendi sahasında, Antakya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 2'inci grupta mücadele eden Araban Belediyespor, ilçe stadyumunda karşılaştığı Antakya Belediyespor maçından 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru ve çok sayıda taraftar ile birlikte izledi.

Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru karşılaşmanın sonunda futbolcuları tebrik etti.