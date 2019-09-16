Balkan Şampiyonu Şahinbey'den

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen, Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan şampiyon olarak döndü.

Daha önce birçok önemli başarıya imza atarak ülkemizi, şehrimizi ve Şahinbey'imizi gururlandıran Seydi Vakkas Dağdelen, yeni bir başarıya daha imza atmak için Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 74 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.

“Ülkemizin gururu oldu”

Seydi Vakkas Dağdelen'in aldığı başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaklaşık 13 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlardan bir tanesi de Taekwondo. Hocamız bu anlamda önemli çalışmalar yapıp sporcular yetiştiriyor. Bunlardan birisinde Seydi Vakkas Dağdelen, sporcumuz daha önce birçok önemli başarıya imza attı. Son olarak ise Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlene Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 74 kiloda Balkan Şampiyonu olarak bizleri ve ülkemizi gururlandırmıştır, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.