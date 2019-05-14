Balkan yüzme şampiyonasında başarılı karne

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Deniz Ay ve Gülşen Mercan, Gaziantep'i Balkan Yüzme Şampiyonasında başarıyla temsil ettiler.

Türkiye Yüzme Federasyonunun Milli Takımlar düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan Balkan Yüzme Şampiyonası, 10-12 Mayıs 2019 tarihleri aryasında Yunanistan'ın Kavala kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek Kosova ve Makedonya'dan 157 sporcunun katıldığı şampiyonadan milliler, başarılı bir karne ile ayrıldı. 2019 Balkan Gençler Şampiyonası Bayan Milli Takım kadrosuna aynı kulüpten 2 sporcu verebilen tek takım olmanın gururunu yaşayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, şampiyonada milli sporcularının sergilediği performans ve elde ettikleri sonuçlarla büyük bir gurur daha yaşadı. Yeşil-siyahlı sporcu Deniz Ay'ın da yer aldığı Genç Kadınlar Bayrak Takımı 4x200 metre kategorisinde 3'üncü Olurken, 4x100 metre kategorisinde 2'nci olarak müsabakayı tamamladı. Türk Milli takımı genel toplamda genç erkekler ve genç kadınlarda Yunanistan'ın ardından 2'ncilik kupasının sahibi oldu.

“Millilerimizle gurur duyuyorum”

Milli sporcularının uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla büyük gurur duyduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tamamlanan Balkan Yüzme Şampiyonası sonrasında teknik kadro ve milli yüzücüleri tebrik etti. Milli sporcularının elde ettikleri sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede bulunan Fadıloğlu, “Ay-yıldızlı takımlarda başarından başarıya koşan tüm milli sporcularımızla gurur duyuyorum. Sporcularımız geride bıraktığımız dönemlerde yüzme, paletli yüzme ve sutopu branşlarında Milli Takım kadrolarına seçilmiş, Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyalarla dönmüşlerdi. Şimdi bir başka önemli organizasyonda sporcularımız Deniz Ay, Gülşen Mercan ve antrenörümüz Volkan Özbilen, ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde 2.'lik kupasını kaldıran ekiplerimizi kutluyorum. Faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda başarı grafiğimiz her geçen gün yukarı çıkarken, bir diğer yandan sosyal ilişkileri güçlü, akademik alanda başarılı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu konu emeği geçen farklı branşlarda görev yapan tüm antrenörlerimize ve en önemli takım arkadaşımız değerli velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.