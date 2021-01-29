İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkondan düşen galerici hayatını kaybetti

Gaziantep’te sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan genç bir galerici, kaygan balkonda dengesini kaybedip düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan genç bir galerici, kaygan balkonda dengesini kaybedip düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan galerici Cebrail K. (29), yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cebrail K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, Nizip Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cebrail K.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.