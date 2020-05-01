Bankalara çalışma saati sitemi

Bilindiği gibi bankalar, Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Kamu Bankaları dışındaki banklar mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekti. Mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çeken bankaların çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için aldığı bu tedbiri anlayışla karşıladığını ifade eden GTO Başkanı Tuncay Yıldırım tedbirin yaratabileceği risklerin de gözden kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Her ne olursa olsun işletmelerin ve vatandaşların bankacılık işlemleri devam ediyor. Online yapılamayacak işlemler olabiliyor. Özellikle bu süreçte finansmana erişim ihtiyacının artması ile işletmelerin bankalarla teması daha da artmış durumda. Ancak işlem yapmak için şubelere gidildiğinde içeriye kısıtlı sayıda insan alındığı için kapı önlerinde yığılma oluyor. İnsanlar kısıtlı saatte, 12.00 ila 17.00 arasında işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Tamamlayamaz ise ertesi gün tekrar aynı kalabalığa girmek durumunda kalıyor. Sonuçta hem banka çalışanları hem de halk için risk daha da artıyor. Özel Bankalardan isteğimiz, şubeleri önünde oluşan uzun kuyrukları dikkate alarak çalışanları için gerekli hijyen tedbirlerini almak suretiyle çalışma saatlerini bir kez daha gözden geçirmeleri" şeklinde konuştu.

Yıldırım özel bankalardan TOBB Nefes Kredisi katılımcı bankası olan bir bankanın 28 Nisan'dan itibaren çalışma saatlerini 09.00 – 17.00 olarak güncellediğini de hatırlattı.