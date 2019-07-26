'Bankam Atık' ağı genişliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümde çok önemli yol kat eden Şahinbey Belediyesi, 2.Bankam Atık noktasını 23 Nisan Mahallesi'ne açtı.

Çevre bilinciyle hareket eden Şahinbey Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, başlattığı Bankam Atık Projesi kapsamında Karataş Mahallesi'nden sonra 23 Nisan Mahallesi'ne de Bankam Atık şubesi açarak geri dönüşüm ağını genişletiyor.

Atıklar altına dönüşüyor

Bankam Atık merkezlerinde atıklarını plastik, kağıt ve cam gibi cinslerine göre ayıran vatandaşlar hem atıkların geri dönüşümüne katkı sunuyor hem de aile bütçelerine destek olmak adına kendilerine Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan Bankam Atık kartlarına yüklenen puanlar ile gram, çeyrek ve tam altın alarak ekonomik olarak kazanç sağlıyor.

Bankam Atık noktalarına yoğun ilgi

Şahinbeyli vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki atıkları belediye tarafından dağıtılan atık poşetlerinde biriktirip Bankam Atık merkezlerine ulaştırıyor. Bankam atık merkezindeki görevliler getirilen atıkları tek tek tartarak vatandaşa belediyenin öncesinden dağıtmış olduğu Bankam Atık kartlarına puanlar yüklenmesini sağlanıyor. Bankam Atık kartı sahibi vatandaşlar bu yüklenen puanların 50 puan olmasıyla gram altın, 75 puana ulaştıklarında çeyrek altın ve 140 puanda ise yarım altın almaya hak kazanıyor. Şahinbey Belediyesi'nin Karataş ve 23 Nisan Mahallesi'ne kuruduğu Bankam Atık Noktaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu zamana kadar 2 adet Bankam Atık noktasında 78 ton sıfır atık toplandı.

Vatandaşlar bilgilendiriliyor

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelindeki tüm mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yaparken, belirlenen günlerde dağıtılan poşetler tekrar toplanıyor. İlçenin yoğun olan noktalarına kurulan stantlarla vatandaşlar sıfır atık konusunda bilgilendiriliyor. Şahinbey Belediyesi ayrıca okullarda yaptığı sıfır atık toplama yarışmaları ve tiyatro çalışmalarıyla öğrencilere sıfır atığı anlatmaya devam diyor.