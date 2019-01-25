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Barajda boğulan dalgıç 32 saat sonra sudan çıkartıldı

Gaziantep’te Afrin çayında bulunan baraja dalış yaptıktan sonra kaybolan dalgıç Mehmet Genç’in cesedi arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 32 saat sonra sudan çıkartıldı.

Gaziantep'te Afrin çayında bulunan baraja dalış yaptıktan sonra kaybolan dalgıç Mehmet Genç'in cesedi arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 32 saat sonra sudan çıkartıldı.


Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı profesyonel su altı dalgıcı Mehmet Genç (54), Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akbayır Mahallesi'nde yeni yapılan Afrin Barajı'nın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için girdiği sudan çıkamayınca arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu 32 saat sonra Mehmet Genç'in cesedine ulaşıldı. Tamiratını yaptığı boruya elinin sıkıştığı belirlenen dalgıcın naaşı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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