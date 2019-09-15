Barak kültürü ve türküleri tanıtılıyor

Barak Kültürü ve Türkülerini tanıtmak için Oğuzeli'nde çekimler gerçekleştirdi.

Oğuzeli Belediyesi'nin Dokuzyol (URUŞ) Mahallesi'nde yapmış olduğu ‘Ezogelin-Barak Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

“Barak kültürünü yaşatacağız”

Barak kültürünün uzun ve çileli bir yolculuğu olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Barak Türkmenleri Anadolu'ya gelen son Oğuz Boylarıdır. Oğuzeli'nden başlayıp, Nizip'in kuzeydoğusunda bulunan Belkıs köyüne, doğuda Fırat nehri kıyısına ve güneyde Suriye sınırına kadar uzanan bir destandır Barak Kültürü” dedi.

Kılıç, "Barak Türkmenlerinin serüveni, yaklaşık dört yüz yıl önce Horasan'dan seksen dört bin çadırla yola çıkıp da Anadolu'ya yolculukla başlamıştır. Ezo ile Şıdo Hanifi'nin, Miskin Ali ile Benli Sultan'ın, Kul Mustafa ile Meryem'in, Garip ile Şahsenem'in, Hurşit ile Maho'nun yaşanmış aşk hikayeleri günümüze kadar yakılan uzun havalarla ve türkülerle hayat bulmuştur. Uzun havalar Barakların tarih kitabıdır, Horasan'dan nasıl çıkıldı, hangi yollardan geçildi, o yollarda kimler öldü, kimler kimlere aşık oldu da kavuşamadı hepsi türkülerde kayıtlıdır. Tabi birde bu ağıtların, türkülerin yakıldığı barak odalarımız var. Nesilden nesile aktarılması gereken bir kültürdür oda kültürü. Barak odaları kan davalarının çözüldüğü, barış yemeklerinin yendiği, taziyelerin kabul edildiği ve sosyalleşmenin öğrenildiği mekanlar aynı zamanda. Bu yörede üniversite okumayanlar kendilerini Barak odasından mezun sayarlar. Yedi sekiz yaşından sonra misafirlere su vermek için odaya giren çocuklar, oturup kalkmayı, dinlemeyi ve konuşmayı burada öğrenirler. Oğuzeli Belediyesi olarak bu kültürün yaşatılması gerektiğini düşünerek Dokuzyol Mahallemize eski adı ile Uruş Köyümüze Ezo Gelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projemizi yaptık. İnşallah burada Barak Kültürü yaşayacak. Eskiden olduğu gibi türküler yakılacak, mırra kahveler içilecek, sohbetler edilecek. Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Bu kültürün yaşatılmasına vesile olan TRT ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.