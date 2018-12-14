Barış elçileri görme engelliler için kolları sıvadı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında hayata geçirilen 'Barış Köşesi' projesi kapsamında Kasım Ayı Barış Elçileri, Dünya Engelliler gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla GAP Görme Engelliler Okulu ile işbirliğine gerçekleştirerek okulda eğitim gören öğrencilerin ders araç ve gereçlerini almak için kolları sıvadı. GKV Özel İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik zümresi rehberliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Gap Görme Engelliler Okulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim materyalleri ihtiyaçları tespit edilerek Barış Elçisi olarak görev yapan öğrencilerin öncülüğünde büyük bir yardım kampanyası başlatıldı. GKV Özel İlkokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri Fatma Harbiye Hekim, Gökçe Bekar ve Murat Demir projeyle ilgili yaptıkları değerlendirmede ‘Barış Elçileri projesi kapsamında ilkokul 2,3 ve 4. Sınıflardan seçilen Barış Elçisi öğrencileri ile GKV Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Liselerinde kermesler düzenlenerek öğrenci velilerimiz tarafından hazırlanan yiyecek-içeceklerin satışı gerçekleştirilmiştir. Her sınıf seviyesinden 7 barış elçisi öğrenci ve gönüllü velilerimizin desteği ile satışlar yürütülmüştür. “Görme Engelli Arkadaşlarımın Eğitimine Bir Destek de Benden” sloganı ile yapılan satışlarda tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle çalışmışlardır. Satışlar sonucunda elde edilen gelir ile GAP Görme Engelliler İlkokulu öğrencilerinin eğitim materyali ihtiyaçları karşılanacaktır. Öğrencilerin öncelikli ihtiyaç duydukları materyaller Braille alfabesi, abaküs, beyaz baston, Brailline (sayı alfabesi), Breyl tablet (metal yazı tableti) dir. Barış köşesi projemiz her yıl biraz daha sevgiyle, hoşgörüyle, yardımlaşmayla, işbirliğiyle büyüyor. Şunu biliyoruz ki; Bu dünyada gerçek barışa ulaşmak istiyorsak, işe çocuklarla başlamalıyız. ‘' diye belirttiler. GKV'li minik barış elçilerinin okul içerisinde düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle görme engelli öğrencilerin eğitiminde kullanılmakta olan araç ve gereçleri satın alarak önümüzdeki günlerde ilgili okul müdürlüğüne teslim edecekleri de açıklandı.