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Barış Pınarı harekatına yeşil sahalardan destek

Süper Amatör Lig’de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor‘lu futbolcular maç öncesi Mehmetçik’e destek pankartı açarak, asker selamı verdi.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor‘lu futbolcular maç öncesi Mehmetçik'e destek pankartı açarak, asker selamı verdi.


İslahiye Atatürk Stadyumunda oynanan maç öncesinde ev sahibi takım İslahiye Belediye Gençlik Spor'lu oyuncular, "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğiğimizin yanındayız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Bir elle pankartı tutan futbolcular diğer elleriyle de asker selamı verdi.


Okunan İstiklal Marşı'nın ardından başlayan müsabakada Aktoprak Belediyespor'u 3-0 yendi.

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